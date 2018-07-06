Учимся с «Бизнес классом»

В Самаре пройдет первый мастер-класс для участников программы «Бизнес класс»

Федеральная программа «Бизнес класс» – это бесплатный проект Сбербанка и Google, направленный на развитие деловых компетенций начинающих и потенциальных предпринимателей. В конце мая к программе присоединились Самарская, Ульяновская, Саратовская и Волгоградская области.

Сергей ГВОЗДЕВ

Программа доступна в двух режимах: «онлайн» и «интенсив». Первый состоит из видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий и дополнительных материалов. Второй доступен в регионах реализации программы и, помимо онлайн-модулей, включает очные мастер-классы, наставничество и встречи с опытными экспертами.

Первый очный мастер-класс пройдет 25 августа в Самаре, его смогут посетить самые активные участники режима «интенсив». В рамках мероприятия участники смогут обсудить с экспертами свой прогресс и определить зоны роста, а также пообщаться с другими предпринимателями. Всего планируется провести четыре мастер-класса, ведущими тренингов выступят известные российские бизнес-эксперты. Каждый мастер-класс предполагает командную работу, интерактивные занятия и решение кейсов и задач.

Чтобы получить возможность стать участником мастер-класса, необходимо зарегистрироваться в режиме «интенсив» до 23 июля 2018 года на сайте www.business-class.pro и до указанной даты выполнить отборочные задания.

Участвовать в программе «Бизнес класс» могут все желающие, имеющие доступ в Интернет и, главное, серьезный интерес к развитию в бизнес-среде. У действующих предпринимателей будет возможность по-новому взглянуть на собственное дело и получить недостающие знания и навыки для его развития и масштабирования. А начинающие бизнесмены получат практические знания о бизнес-процессах и пошаговый план открытия собственного дела. Всего в «Бизнес классе» восемь онлайн-модулей: маркетинг, продажи, бизнес-моделирование, исследование рынка, финансы, управление персоналом, продвижение и стратегия развития, юридические аспекты.

На данный момент участниками программы «Бизнес класс» стали более 7000 жителей Поволжья из четырех регионов. Около 75% из них – начинающие предприниматели, 25% – действующие. В топ-5 популярных направлений бизнеса, планируемых к развитию или запуску участниками, входят электронная коммерция, розничная торговля, индустрия красоты и спорта, промышленное производство, строительство и инжиниринг.

Каждый прошедший программу и успешно завершивший итоговое тестирование получит электронный сертификат, подтверждающий обучение в «Бизнес классе», а самые активные участники режима «интенсив» также смогут воспользоваться специальными бонусами от Сбербанка и Google.

Дмитрий Азаров,

глава региона:

— Это обучающая программа крайне важная для нашего региона. Она помогает не только предпринимательскому сообществу, но и финансовым институтам, а также управленческим командам области.

Владимир Ситнов,

председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк:

— Программа «Бизнес класс» от компании Google и Сбербанка – это отличная возможность научиться строить свой бизнес с нуля или прокачать свои умения в случае, если предприятие уже открыто. Начинающие предприниматели или уже сложившиеся бизнесмены получат уникальные знания о том, что такое бизнес-план, бизнес-моделирование, маркетинг, исследования рынка, а также множество других полезных сведений, необходимых для развития и поддержания делового начинания.

Марина Жунич,

директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия:

— Google поддерживает инициативы, направленные на развитие компетенций среди предпринимателей, в разных странах. В России мы в партнерстве со Сбербанком реализуем программу «Бизнес класс». Курс охватывает весь комплекс вопросов, которые возникают при масштабировании бизнеса или открытии собственного дела с нуля.

«Бизнес класс» – это бесплатная программа для представителей микро- и малого предпринимательства от Сбербанка и Google. Проект реализуется в 46 регионах России. Курс включает практические занятия с опытными экспертами, которые помогают предпринимателям вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля. Все желающие могут зарегистрироваться на сайте www.business-class.pro.

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