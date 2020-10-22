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учетная ставка по-старому, востребованные украинские акции и вежливые коллекторы — Минфин

Курс валют 22 Окт 2020
учетная ставка по-старому, востребованные украинские акции и вежливые коллекторы — Минфин
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Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 6%
Правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 6%. Об этом заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко во время монетарного брифинга 22 октября.

Стоит ли покупать акции украинских компаний
Осенью этого года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о планах по созданию полноценного фондового рынка. Вместе с тем отечественный фондовый рынок существует уже десятилетия, и «Минфин» решил проверить, какие акции торгуются на нем и кто из украинских компаний уже вышел на иностранные биржи и как там себя чувствует.

Почему Украина не готова к накопительной пенсионной системе
Украинское правительство планирует с 2021 года ввести накопительную пенсионную систему на базе частных страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов. Проект тянется годами, однако сейчас почему-то эти планы подверглись критике со стороны международного сообщества. В частности, об этом говорится в письме МВФ.

Коллекторов заставят вести себя вежливо. В Раде зарегистрировали законопроект
В Верховной Раде 21 октября зарегистрирован законопроект о защите должников, который предусматривает возможность применения санкций к коллекторам в случае несоблюдения ими требований этического поведения.

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