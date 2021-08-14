Ученые назвали катастрофические последствия третьих доз вакцины — World News

Вакцинация от COVID-19

Смертность от коронавирусной инфекции COVID-19 в большинстве стран значительно вырастет, если в богатых странах будут вводить «усилительные» третьи дозы вакцины.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на доклад ученых Оксфордского университета, занимающихся исследованием и улучшением вакцин.

«Это высосет много доз вакцин из системы, и еще много людей умрет, потому что они никогда не имели возможности получить даже одной дозы. Если миллионы получат «усиления» без достаточных научных аргументов для этого, история запомнит момент, когда политические лидеры решили отбросить свою ответственность перед остальным человечеством в условиях крупнейшего кризиса нашей жизни», – отметили ученые.

По их мнению, массовая вакцинация во всех странах мира поспособствует не только снижению уровня смертности от COVID-19, но и уменьшению рисков появления новых штаммов, ослаблению давления на системы здравоохранения в странах.

Они добавили, что благодаря введению вакцин будет восстанавливаться мировая экономика, расширяться возможности для путешествий и повышаться международный авторитет политиков, поддерживающих вакцинацию.

Источник: Хвыля.

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