Участники ОПЕК+ вынуждены будут ограничивать добычу на протяжении всего 2019 г. — Первая крымская

ОПЕК снизила прогноз по добыче нефти странами, не входящими в картель, в четвертом квартале 2018 г.

Согласно декабрьскому обзору, среднесуточный объем производства нефти странами вне ОПЕК в нынешнем квартале составит 67,44 млн баррелей, тогда как месяцем ранее ожидалось, что он будет равен 67,53 млн.

По итогам всего года при условии, что ОПЕК не будет продолжать наращивать добычу, мировое предложение сырья достигнет 100,34 млн баррелей в день, при спросе в 99,98 млн. Таким образом, рынок столкнется с профицитом «черного золота» в 360 тыс. баррелей в день.

Начиная со следующего года избыток нефти будет меньше, но это будет только в том случае, если уже в январе картель сократит свою добычу на 1 млн баррелей.

Так как соглашение ОПЕК+ действует в течение полугода, то начиная с июля 2019 г. есть угроза, что профицит нефти резко возрастет и превысит 1,35 млн баррелей в день. Это будет реальностью, если картель окажется прав в своих прогнозам по поводу мирового потребления, а также производства вне ОПЕК.

Резюме от 1K

Получается, что ОПЕК+ вынуждена будет придерживаться своих квот и через полгода, так как если этого не будет, то рынок захлестнет ощутимый профицит. Учитывая, что мировая экономика начала замедлять темпы своего роста, то прогноз картеля, может быть более оптимистичным, чем окажется в реальности.

На этом фоне страны, заключившие соглашение, стали заложником сложившейся ситуации и, как бы это не было иронично, выйти из нее помогут лишь низкие цены на нефть, которые привели бы к падению добычи в США.

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Источник: InvestBrothers

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