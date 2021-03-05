UBS прогнозирует падение курса доллара

Индекс доллара интервалами в 1 день

Доллар, который ведет себя как актив-убежище, должен ослабнуть, поскольку мировая экономика восстанавливается, а Федеральная резервная система в конечном итоге вернет на рынки уверенность в том, что она сохранит краткосрочную доходность казначейских облигаций США на низком уровне, сообщает UBS Global Wealth Management.

Представители Федеральной резервной системы на этой неделе не смогли решительно пресечь все панические настроения по поводу резкого увеличения долгосрочной доходности, но они вряд ли положительно оценят перспективу роста краткосрочной доходности, говорят аналитики UBS.

«Пока она остается близка к своим историческим минимумам, мы думаем, что у доллара мало шансов противостоять валютам, которые имеют сильную положительную корреляцию с экономическим циклом».

Индекс доллара DXY вырос на 0,4% до 91,9710 после того, как ранее достиг трехмесячного максимума 92,0110.

По материалам Dow Jones Newswires

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