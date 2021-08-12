Убийца бизнеса — новый локдаун

Эксперты прогнозируют новый локдаун уже осенью. Штамм «дельта» — уже в Украине, и пока неизвестно, чего от него ожидать. Выдержит ли украинская экономика очередные запреты? узнало, какими могут быть последствия для бизнеса и как предприниматели готовятся к новым ограничениям.

По предварительным оценкам нашего правительства, даже при отсутствии новых локдаунов и ограничений Украине нужно 2 года, чтобы восстановить экономику до уровня 2019 года. Если будут частичные ограничения, тогда на восстановление нужно 2,1 года, а если опять повторится полный локдаун, — 2,5 года.

Это приведет к следующим последствиям:

снижению ВВП (на 6,5% в случае частичных ограничений и на 6,7% — в случае полного локдауна);

дефициту бюджета (его показатель составит 236 млрд грн в случае частичных ограничений и 242 млрд грн — в случае полных);

росту безработицы (на 9,25 и 9,4% соответственно).

Локдауны первой половины 2021 года привели к падению ВВП более чем на 2%. Новый осенний локдаун приведет к потере ВВП примерно на 100 млрд. грн. Больше всего пострадает торговля непродовольственными товарами, сфера развлечений, транспорт, туризм. Однако большинство предприятий уже адаптировалось к локдаунам. Они организовали подвоз работников на рабочие места или ввели удаленный режим работы. Часть магазинов непродовольственных товаров осваивает работу навынос или организует курьерскую доставку. Некоторые виды бизнеса в условиях локдаунов, наоборот, увеличивают объемы реализации товаров и услуг. Это, в частности, интернет-торговля, службы доставки, аптеки и др.

Александр Хмелевский

независимый эксперт, к.э.н.

Александр Хмелевский

независимый эксперт, к.э.н.

Еще одним весомым результатом локдауна стала невозможность получения качественного образования. Образовательная сфера не смогла в полной мере перестроиться в новых реалиях. Следовательно, бизнес получил поток кадров, не имеющих должного образования, но рассчитывающих на определенный уровень зарплат.

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И этот аспект тоже сдерживает развитие экономики. В то же время уровень безработицы в начале 2021-го составил почти 10%, то есть каждый десятый трудоспособный украинец остался без работы. К сожалению, эта цифра не является постоянной и может увеличиваться.

Уровень безработицы в стране до пандемии составлял около 9%, а после пандемии вырос до 9,9%. Однако эти данные могут отличаться от реальности, поскольку значительная часть людей трудоустроены фиктивно. По подсчетам Украинской торгово-промышленной палаты, около 700 тыс. малых бизнесов закрылись из-за пандемии и от 3,5 млн до 4 млн человек потеряли работу. В случае нового локдауна эта цифра вряд ли превысит 10,5%, так как большинство украинских компаний уже перешло полностью или частично на работу онлайн.

Маргарита Ивлиева

Country manager / PR manager компании Сozycozy

Маргарита Ивлиева

Country manager / PR manager компании Сozycozy

Власть в Украине пыталась поддержать бизнес во время локдауна, выплачивая предпринимателям и сотрудникам, потерявшим работу, по 8000 грн. Всего было выплачено 8,3 млрд. грн, помощь получили 355 тыс. граждан, однако это даже минимально не перекрыло потери людей.

Во время предстоящего локдауна государство может освободить маленькие местные компании и небольшие бизнесы от налогов, что может стать существенной поддержкой, но на большую помощь не стоит рассчитывать. Ведь за прошлый год гривна по сравнению с долларом упала в цене на 20%, а государственный долг увеличился в 4 раза.

«Больше всего пострадают компании, чья работа невозможна онлайн. Скажем, все, кто задействован в области гостеприимства, будут испытывать трудности в оплате аренды и зарплат сотрудникам», — считает Ивлиева.

И в таком случае предприниматели частично уволят персонал или сократят зарплаты.

Наталья Гайкалова

Основательница и СЕО финансово-правовой компании Finevolution

Наталья Гайкалова

Основательница и СЕО финансово-правовой компании Finevolution

Для бизнеса могут быть предусмотрены новые ограничительные меры:

– ограничение передвижения. В больших городах мы снова получим ситуацию, когда метро остановится, а общественный транспорт будет курсировать по пропускам. Это увеличит финансовые и логистические расходы бизнеса, ведь нужно будет снова организовывать логистику или подвоз сотрудников к работе или же оплачивать им такси;

– увеличение сроков обработки документов. При опасных либо нестабильных ситуациях госслужбы или прекращают работу, или сокращают рабочие часы, что и происходило во время предыдущих локдаунов. Поэтому получить справку, произвести оплату, обновить паспорт или водительские права становится в разы сложнее. Для бизнеса это выражается в новых ограничениях и задержке развития;

– ограничение количества людей в помещении. Это повлияет на возможность перемещения сотрудников, в частности перелета. Офисы снова должны будут тратить средства или человеческие ресурсы на такую организацию работы, которая уменьшила бы человеческий поток;

– ограничение работы сферы услуг. Традиционно пострадают бизнесы, где основные процессы происходят в физической реальности: производства разного рода, которые никак нельзя перенести домой, рестораны, сфера развлечений и тому подобное.

Комментарий The Page

Традиционно пострадают бизнес, подвязанные под офлайн-процессы.

Как защитить бизнес?

В Тернополе владелец ресторана и хостела Тарас Ковальчук решил оригинально обойти решение правительства относительно предыдущего карантина выходного дня. Он оперативно подал документы на регистрацию собственной религиозной организации — «Братство лысых» — для того, чтобы его бизнес смог работать во время карантина. По словам предпринимателя, на выходных хостел функционировал в формате монастыря, ресторан — как трапезная и клуб — как храм.

Изобретательные предприниматели уже сейчас готовятся к новым локдаунам. Но выдержит ли украинский бизнес эти ограничения, зависит от многих факторов, основными из которых являются адекватность и своевременность действий государства и гибкость самого бизнеса.

Со стороны государства должна быть предусмотрена в госбюджете помощь определенным категориям бизнеса — прямые выплаты, помощь временно неработающим работникам, реализация кредитных программ для бизнеса, налоговые отсрочки и тому подобное. Также ВР и правительство должны продолжить работу в направлении цифровизации различных процессов и принять ряд современных законов, например, о paperless, которые помогут адаптироваться бизнесу и государству к удаленному режиму работы (на момент публикации статьи закон уже был подписан — прим. ред.).

Наталья Гайкалова

Основательница и СЕО финансово-правовой компании Finevolution

Наталья Гайкалова

Основательница и СЕО финансово-правовой компании Finevolution

Со своей стороны, бизнесу стоит быть готовым быстро реагировать на ограничения: продумать заранее все возможности удаленной работы или логистику транспортировки работников. Если это международный бизнес или работа, связанная с частыми командировками по Украине, стоит зафиксировать несколько путей для организации поездок, чтобы не зависеть от аэропорта, железной дороги или междугородных маршрутов.

Кроме того, нужно максимально перевести ивенты, обслуживание, операционную деятельность в онлайн еще на этапе, когда нет ограничений. Тогда локдаун не застанет врасплох. А онлайн-бизнес (маркетплейсы т.п.) или IT-сфера могут вообще зарегистрировать бизнес в других юрисдикциях — так сегодня диверсифицируют риски, связанные с карантинными ограничениями.

Ирина Белоцерковец

Руководитель отдела развития бизнеса и стратегий Senseit.Solutions

Ирина Белоцерковец

Руководитель отдела развития бизнеса и стратегий Senseit.Solutions

Существуют определенные шаги, которые помогают защитить бизнес во время пандемии и карантина. Но только в том случае, если бизнес не получает прямого запрета на деятельность. Вспомните, как в первый локдаун прекратили работу парикмахерских салонов. А во время второго локдауна — продлили запрет на деятельность ресторанов.

Только государство может защитить и поддержать такой бизнес. И правительственные программы, направленные на снятие финансовой нагрузки на предпринимателей в период карантина, должны быть достаточно действенными.

Также безопасность вашего бизнеса зависит от того, насколько ваши клиенты уязвимы перед локдауном. Если основную долю в портфолио вашей компании составляют бизнесы, которые закрываются на локдаун, то об этом нужно подумать заранее: диверсифицироваться, определить целевую аудиторию и альтернативные сегменты.

Комментарий The Page

Безопасность вашего бизнеса зависит от того, насколько ваши клиенты уязвимы перед локдауном.

В целом, согласно подсчетам аналитического центра «Слово и дело», Украина оказалась на 4 месте среди стран с самой длинной продолжительностью карантина в 2020 году. Но работу делового сектора это не остановило — многие бизнесы рискнули начать свою деятельность именно в кризисное время.

Например, по данным You Control, в прошлом году в Украине открылось почти 54 тыс. новых юридических лиц. Это на 20% меньше, чем в докризисном 2019, когда начало работу более 67,5 тыс. юрлиц. А вот ФОП закрылось на 16% больше, чем в 2019 — 232 тыс. против 199,8 тыс.

Итак, беспрецедентные обстоятельства уже заставили украинские предприятия пересмотреть свои расходы и организационные процессы, а также взаимодействие с клиентами. Компании оценивают свои бизнес-процессы, чтобы сократить время и ресурсы, активно вводят автоматизацию и переходят в онлайн. Что касается недополученных доходов, владельцы бизнесов обеспечивают себе финансовый резерв или гарантируют продажи на этот период.

Первое, что мы делаем — закупаем максимальные объемы нужных нам иностранных строительных материалов. Ведь во время локдауна поставки могут уменьшиться или прекратиться совсем. Это в свою очередь повлияет на темпы строительства, а мы этого не хотим. Такие вопросы, как трансфер сотрудников, создание условий для удаленной работы и обеспечения всеми необходимыми средствами профилактики и предотвращения ковиду уже отработаны и проблемой не станут. Кроме того, мы сделали прививки от коронавируса всем желающим работникам.

Рамиль Мехтиев

СЕО девелоперской компании ENSO

Рамиль Мехтиев

СЕО девелоперской компании ENSO

Выводы

Опросы Business Forecast 2021 показало, что около трети предпринимателей ожидают в этом году увеличения дохода до 10% в гривне. 54% топов планируют увеличить зарплату работникам на 5-10%. Еще 21% увеличат зарплату до 5%, а 9% сделают это в пределах 10-20%. Примерно 15% компаний не будут увеличивать зарплату своему персоналу, впрочем ни одна компания не планирует ее уменьшать.

Кроме того, большинство компаний в этом году проводить более сдержанную кадровую политику. Так, 60% предприятий планируют сохранить персонал компании без изменений, 28% планируют нанять новых сотрудников, 12% будут вынуждены прибегать к сокращениям штата.

Нужно не паниковать, а продолжать заниматься поиском возможных идей для успешного функционирования бизнеса. Пример — ресторатор Дмитрий Борисов, которому пришлось сократить штат с 3000 до 17 работников. И при таких условиях он увеличил количество заказов до 1000 в день. Иногда надо идти на большие жертвы, но они могут быть оправданы.

Роман Бабицкий

Глава Совета по вопросам иностранных инвестиций и экономического развития Украины

Роман Бабицкий

Глава Совета по вопросам иностранных инвестиций и экономического развития Украины

По оценкам экспертов, чтобы полностью восстановиться после карантина, 60% предприятий понадобится до одного года. И новые ограничения приведут еще к большим потерям как финансовым, так и человеческим. Хотя уже не столь критическим.

Падение ВВП на 4,2% в 2020 году — это не так уж и много. Европа и Штаты упали больше. И самое важное в этой истории, что мы научились жить в локдауне. Конечно, первые шаги правительства были не всегда логичными. Сегодня мы знаем, что такое COVID-19. И психологически, и физически мы научились работать в экстремальных условиях.

Тарас Козак

Президент инвестиционной группы «Универ»

Тарас Козак

Президент инвестиционной группы «Универ»

Опыт других стран

(по информации Натальи Гайкаловой)

Турция

Весь пакет дискреционной фискальной поддержки составит 638 млрд турецких лир (12,7% ВВП). Ключевые фискальные меры включают:

гарантии по кредитам фирмам (6,4% ВВП);

отсрочка обслуживания кредитов государственными банками (2,6% ВВП)

налоговые отсрочки для предприятий (1,4% ВВП);

вливания капитала в государственные банки (0,4% ВВП).

Германия

Мероприятия по поддержке бизнеса включают:

расходы на медицинское оборудование, возможности больниц и вакцины,

расширенный доступ к краткосрочной работе,

субсидию для сохранения рабочих мест и доходов работников,

расширенную помощь по уходу за детьми для родителей с низким доходом и легкий доступ к поддержке базового дохода для самозанятых,

временно увеличен срок страхования от безработицы и пособия по уходу за ребенком.

Польша

утверждены новые кредитные гарантии и микрокредиты для предпринимателей на сумму 74 млрд злотых (3,3% ВВП)

Польский фонд развития профинансировал программу ликвидности для предприятий на сумму 100 млрд злотых (4,5% ВВП).

упрощение налоговой нагрузки.



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