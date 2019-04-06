Убийство Гандзюк: глава Херсонской ОГА Гордеев подал в отставку — новости политики

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Андрей Гордеев был назначен на должность председателя Херсонской облгосадминистрации в апреле 2016 года.
Глава Херсонской обладминистрации подал заявление об отставке / facebook.com/andriy.gordeev/
Председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев подал заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности.
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Об этом Гордеев сообщил корреспонденту УНИАН.
Вместе с тем он не ответил на вопрос о причинах такого решения.
«Об этом пока рано говорить. Еще нет реакции президента на заявление. Нужно хотя бы дождаться её», — сказал председатель ОГА.
На вопрос о том, что он намерен делать после отставки, если президент примет ее, Гордеев ответил: «Буду делать все для победы здравого смысла».
Также пока неизвестно кто будет исполнять обязанности главы Херсонской ОГА в случае ухода Гордеева.
Пресс-секретарь председателя ОГА Элеонора Гуськова отметила, что никаких официальных решений на этот счет на данный момент нет.
Гордеев был назначен на должность председателя Херсонской облгосадминистрации в апреле 2016 года. До этого он был народным депутатом от «Блока Петра Порошенко» по мажоритарному округу № 183.
Как сообщал УНИАН, активисты требовали от президента Петра Порошенко уволить Гордеева, поскольку считали его причастным к организации убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк.
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