Убийство Гандзюк: глава Херсонской ОГА Гордеев подал в отставку — новости политики

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Андрей Гордеев был назначен на должность председателя Херсонской облгосадминистрации в апреле 2016 года.

Глава Херсонской обладминистрации подал заявление об отставке / facebook.com/andriy.gordeev/

Председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев подал заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности.

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Об этом Гордеев сообщил корреспонденту УНИАН.

Вместе с тем он не ответил на вопрос о причинах такого решения.

«Об этом пока рано говорить. Еще нет реакции президента на заявление. Нужно хотя бы дождаться её», — сказал председатель ОГА.

На вопрос о том, что он намерен делать после отставки, если президент примет ее, Гордеев ответил: «Буду делать все для победы здравого смысла».

Также пока неизвестно кто будет исполнять обязанности главы Херсонской ОГА в случае ухода Гордеева.

Пресс-секретарь председателя ОГА Элеонора Гуськова отметила, что никаких официальных решений на этот счет на данный момент нет.

Гордеев был назначен на должность председателя Херсонской облгосадминистрации в апреле 2016 года. До этого он был народным депутатом от «Блока Петра Порошенко» по мажоритарному округу № 183.

Как сообщал УНИАН, активисты требовали от президента Петра Порошенко уволить Гордеева, поскольку считали его причастным к организации убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк.

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