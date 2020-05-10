Убийственный карантин. Сколько потерял бизнес и экономика Украины в целом — 10.05.2020

В среду, 6 мая, предприниматели Киева вышли на акцию протеста под здание Кабмина с требованием разрешить им работать. Участники акции заявляют, что работу малого и среднего бизнеса нельзя останавливать даже во время карантина.

В конце апреля предприниматели уже пикетировали правительство. Вскоре после этого было объявило о смягчении ограничительных карантинных мер.

Фермеры

Несмотря на разрешение Кабинета министров, большинство продовольственных рынков на Украине так и не возобновили свою работу. Как заявили в Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), у фермеров продолжают расти убытки из-за ограничений на рынке сбыта продукции.

Митинг в Киеве: украинцы требуют отмены карантина — видео

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«Аналитики Украинской плодоовощной ассоциации продолжают получать сообщения от отечественных производителей о проблемах с реализацией плодоовощной продукции, как прошлогодней, так и ранней.

Учитывая, что карантин на Украине продлен до 22 мая, убытки фермеров могут достичь таких масштабов, что в следующем году часть производителей просто не сможет начать новый сезон из-за нехватки средств», — сообщила директор по развитию УПОА Катерина Зверева.

По её словам, на сегодняшний день рынки работают только в некоторых областях. При этом их работа существенно ограничена жесткими санитарными нормами.

Далеко не все производители в условиях жестких санитарных норм способны реализовать хотя бы часть своей продукции, поэтому о полноценном возобновлении работы рынков можно будет говорить только после полного снятия карантинных мероприятий.

По данным Ассоциации, продажи замороженной и свежей плодоовощной продукции на этом фоне уже снизились в среднем на 60-70% по сравнению с показателями 2019 года. Снижение цены на ранние овощи и ягоды также существенно сказалось на доходах фермеров.

По состоянию на конец апреля свежая плодоовощная продукция подешевела в среднем на 30-40% по отношению к показателям прошлого сезона.

Аналитики УПОА считают, потепление будет способствовать росту предложения тепличной плодоовощной продукции, что в свою очередь, отразится на цене. Поэтому убытки фермеров в этом сезоне вряд ли закончились, и это не говоря о тех производителях, кто просто выбрасывал свою продукцию на помойку

Торговля

Введение ограничительных мер в борьбе с распространением COVID-19 нанесло существенный удар по рынку торговой недвижимости. Ограничения — это катастрофа для рынка ритейла. Он понёс существенные финансовые и репутационные потери, утрату человеческого капитала и конкурентных преимуществ.

Карантин глазами простых людей, Киев. Страдают прежде всего те, кто живет от зарплаты до зарплаты

© REUTERS, Gleb Garanich

По оценкам консалтинговой компании NAI Ukraine, только в Киеве рынок торговой недвижимости за первый месяц карантина понес убытки в размере около $50 млн.

Финансовые потери заключаются в обнулении арендного дохода от магазинов, которые не могут работать, доходов от коммерциализации общих зон и продажи рекламных площадей, снижении оборотов в магазинах, работа которых разрешена, что приводит к снижению или отсутствию арендной платы от оборота.

Помимо этого, увеличились расходы на охрану и дезинфекцию.

Владельцы ТРЦ также несут потери человеческого капитала, так как пришлось сократить сотрудников или отправить в отпуск за свой счет. Не все работники смогут вернуться на свои рабочие места после окончания карантина.

Кроме того, люди, которые раньше вообще не пользовались или очень мало покупали онлайн, освоили этот вид покупок. И на возвращение клиентов от покупок онлайн в ТРЦ потребуется время.

Общепит

По данным народного депутата Никиты Потураева, с начала карантина из 30 тысяч предприятий в сфере общественного питания 12 тысяч были ликвидированы как субъекты хозяйственной деятельности.

Предприниматели закрыли свои заведения, потому что они не в состоянии выполнять свои обязательства по аренде. Потураев предположил, что часть из ликвидированных предприятий могут вернуться к своей деятельности после окончания карантина, но «мы не знаем, сколько, и это проблема».

По мнению ресторанного эксперта, директора компании «Ресторанный консалтинг» Ольги Насоновой, на Украине не закроется лишь 40% ресторанов.

«Закроется 5-7% к моменту окончания карантина по всей стране, а только в Киеве не откроются около 100 киевских заведений. И это, увы, не самые успешные рестораны.

Это те заведения, которые и без того чувствовали себя не очень хорошо, были убыточными или с совсем маленькой прибылью. Очень может быть, что они закрылись бы и без карантина. Ведь только в Киеве ежегодно закрывается почти половина из вновь открывшихся.

Причины разные: у кого-то неподъемная аренда, или концепция была выбрана неправильно, или ресторан устарел и требует больших вложений. А карантин просто послужил своеобразным катализатором. Никто не будет закрывать прибыльный бизнес из-за двухмесячного простоя. Да, это сложно и тяжело всем, но терять инвестиции, иногда в сотни тысяч долларов, не интересно никому», — поясняет Ольга Насонова.

Мертвое умереть не может. Почему во время карантина в Украине патриотизм — самый выгодный бизнес По ее прогнозам, после карантина многие заведения, как и их посетители, начнут экономить, прежде всего, на персонале. Часть работников отрасли, минимум 20%, лишатся работы, а оставшиеся будут работать за троих.

«И во время, и после карантина самыми уязвимыми стали маленькие заведения: кафе, кофейни, бары. У них нет большой финансовой подушки, чтобы и аренду компенсировать, и коммунальные услуги, и запуститься после карантина.

Даже если аренду не начисляли (а это все-таки бывает), остались долги перед поставщиками, перед персоналом, которые нужно отдать до открытия. И если у собственников такого малого бизнеса денег уже не осталось, выхода два: или закрыться, или поскорее начать работу. Успешные «малыши», конечно, выберут второе.

С неуспешными понятно. А вот с элитными ресторанами все будет хорошо. А среднеценовые заведения, основными клиентами которых был средний класс, должны будут стать очень гибкими», — считает ресторатор.

Развлекательная индустрия

Ограничения в первую очередь ударили по деловой активности украинцев и по карманам работников сферы развлекательных услуг. Например, на долю Киева — крупнейшего центра индустрии развлечений в стране — приходится около 65% рынка — это около 4,6 млрд грн ($170 млн) в год, или 380 млн грн ($14 млн) в месяц,.

В целом по Украине речь идёт о 6,8 млрд грн ($250 млн) в год.

Например, владельцы сети кинотеатров Multiplex оценивают свои месячные убытки по Украине в 20 млн грн ($780 тыс.). В эту сумму входит заработная плата части персонала, компенсация коммунальных платежей торговым центрам и охрана. Учитывая, что Multiplex занимает около 40% рынка киноиндустрии, общие потери индустрии можно оценить примерно в 50 млн грн ($2 млн) в месяц.

Саакашвили намерен освободить бизнес Украины от «глупой» регуляции Сложнее прогнозировать потери рынка от отмены концертов, фестивалей и спектаклей. По самым приблизительным оценкам, рынок развлекательных мероприятий приносит игрокам около $180-200 млн в год, соответственно, каждый месяц карантина обойдется им в $15-17 млн.

Туризм

Туристический бизнес на Украине переживает самые мрачные времена. Эта отрасль остановилась полностью. Закрыто более 7 тысяч турагентств по всей стране. Персонал распущен в неоплачиваемые отпуска либо просто уволен, а это примерно 25 тыс. человек, не считая персонала туроператоров.

Кабинет министров оценил убытки украинской туристической отрасли в $1,5 миллиарда. Как сказано в информации на сайте правительства, паника пройдёт, запреты на передвижение будут поэтапно сниматься, но у людей может остаться внутренний страх и заостренный инстинкт самосохранения.

При этом в правительстве считают, что в сложившейся ситуации, внутренний туризм имеет гораздо лучшие шансы на быстрое восстановление, чем выездной. Если часть туристически ориентированных стран не откроет к осени свои границы, то украинцы вынуждены будут путешествовать по Украине.

Эксперты предполагают, что из-за экономических проблем вырастет спрос на туры подешевле — люди начнут делать выбор в пользу непродолжительных и доступных поездок.

Обанкротятся ли туроператоры из-за простоя и отсутствия денежного оборота — зависит от того, как они сейчас оптимизируют свои операционные расходы и есть ли у них финансовая «подушка безопасности».

Издательства

Украинские издательства терпят миллионные убытки из-за карантина. Средняя сумма прямых убытков каждого крупнейшего издательства достигает почти 1 млн грн. По результатам опроса, проведенного Украинской ассоциацией издателей и книгораспространителей, не полученные издательствами платежи за отгруженную продукцию составляют 70%, непроведенные отгрузки продукции — 68%.

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© скриншот с видео «112 Украина»

В связи с карантином издатели не смогли выпустить 70% запланированных новых изданий и были вынуждены отправить в отпуск за свой счет 58% работников.

«Можно с уверенностью сказать, что до середины мая отрасль будет «лежать» в полном смысле этого слова, и вернуть ее к жизни смогут лишь отсрочка уплаты налога на прибыль и срочные кредиты», — заявляют в УАИК.

При этом значительное количество малых издательств уже сегодня близко к полной ликвидации своего производства.

Индустрия красоты

Бизнес индустрии красоты из-за карантина попал под сильный удар. По оценкам игроков данного рынка, около 20% салонов не откроются снова, а некоторые говорят, что цифра может достигнуть и 40%.

Закрытие салонов в основном связано с отсутствием договоренности с арендодателями помещений.

Уже сейчас представители бизнеса в сфере косметологии и парикмахерских услуг задумываются о целесообразности перезапуска компании после окончания карантина, а некоторые вовсе не смогут это сделать. В первую очередь, из-за отсутствия денег.

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