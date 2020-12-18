Уберите из Приднестровья российских миротворцев — и начнётся война — Новости политики, Новости России — EADaily

Необдуманный вывод российской миротворческой миссии из Приднестровья может спровоцировать новый военный конфликт, рассказала EADaily Нина Шевчук, кандидат политических наук, доцент кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС, экс-министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики.



Нина Шевчук. Иллюстрация: novostipmr.com

По словам эксперта, жители Приднестровья, среди которых 200 тысяч человек — граждане России, с радостью услышали заявление президента РФ Владимира Путина о том, что российские миротворцы остаются на территории региона и будут, как и прежде, выполнять возложенные на них обязательства. Заявление прозвучало на большой пресс-конференции российского президента накануне 17 марта.

«В 1995 году разговор о выводе миротворцев привёл к тому, что приднестровцы взяли и провели референдум. Тогда при колоссальной явке более 90% голосов было отдано за сохранение российского присутствия в регионе. Поскольку я отслеживаю данную тему уже не первый год, то у меня нет никаких сомнений в том, что если бы такой референдум провели в Приднестровье завтра, то результаты были бы точно такими же. Связано это прежде всего с тем, что, как бы обстановка ни выглядела спокойной из Санкт-Петербурга, Москвы, Брюсселя, Вашингтона, люди, живущие в регионе, понимают, что на сегодня конфликт просто заморожен и мир обеспечен в том числе благодаря миротворческой операции. Уберите оттуда миротворцев — и всё может вспыхнуть заново. На постсоветском пространстве, к сожалению, есть яркие примеры, и в Приднестровье люди очень хорошо это понимают», — рассказала Нина Шевчук.

Она отметила, что более чем за 20 лет мировое сообщество не смогло выработать никаких гарантий мира в регионе, кроме присутствия там россиян, что говорит о многом.

«Внятный ответ, который был дан президентом во время пресс-конференции, как мне кажется, должен снизить накал страстей. Важно, что Россия не собирается уходить из региона конфликта, и ни у кого нет никаких правовых оснований для того, чтобы изгнать её оттуда. Ведь ещё в 1992 году был подписан межгосударственный договор между Российской Федерацией и Молдовой, на основании которого, с согласия Кишинёва, Россия ввела свои миротворческие силы. Поскольку Молдова не заявляла о своём решении выйти из этого договора и не заявляла о намерении его пересмотреть, то и все его параметры остаются неизменными, и нет никаких оснований говорить о том, как его трансформировать и нужно ли трансформировать миротворческую операцию», — подчеркнула доцент кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС.

Отвечая на вопрос, по каким причинам избранная президент Молдавии Майя Санду решила поднять тему вывода российских военных, собеседница ещё раз подчеркнула, что никаких угроз в отношении безопасности и суверенитета Молдавии российские миротворцы не представляли и не представляют.

«Это просто поклон западным партнёрам со стороны Майи Санду. Таким образом она демонстрирует последовательность прозападного курса своей политики. Что, в общем, ни для кого не новость. Да и на самом деле буквально все предыдущие президенты так или иначе высказывались за вывод российских миротворцев. Эта тема педалируется уже много лет. Но в этот раз общественность, и особенно СМИ, реагировали на заявления Санду особенно ярко. Скорее всего, это было связано с тем, что к самой Майе было приковано пристальное внимание, поскольку она только что выиграла выборы», — заявила Нина Шевчук, добавив, что во время своей предвыборной кампании Санду не скрывала прозападных настроений.

По её мнению, в одном из больших интервью избранная президент, говоря о российских миротворцах, допустила очень много непростительных для политика такого уровня ошибок. «Например, она заявила, что в регионе действуют две разные группы российских войск — это миротворцы, с одной стороны, и Объединённая группа российских войск, охраняющая склады с боеприпасами, с другой. По заявлению Майи Санду, ОГРВ находится на территории незаконно. Дескать, на присутствие миротворцев руководство Молдавии согласилось, а на присутствие ОГРВ — нет.

«Но дело в том, что существует как минимум два договора с Россией, где прописан статус всех российских воинских формирований, находящихся на территории Республики Молдова. Немного странно, когда политик, выигравший выборы, позволяет себе комментировать такую щекотливую, чувствительную тему настолько некомпетентно. Тут возникают вопросы. Может быть, ей матчасть нужно немного подучить, прежде чем на такие темы говорить. Либо тут другая история — она хочет любой ценой привлечь как можно больше внимания, отработать кредит доверия, который выдан западными партнёрами», — предположила доцент кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС.

Говоря об эффективности миротворческой операции, экс-министр иностранных дел ПМР назвала её самой безупречной из тех, которые сегодня проводятся.

«Она уникальна, потому что там несут службу не только российские военнослужащие, но и контингенты конфликтующих сторон. За всё время проведения этой операции не было жертв среди мирного населения. Ни на один день не прекращалась работа объединённой контрольной комиссии, объединённого военного командования. Это самый стабильный механизм взаимодействия, самый эффективный. И что чрезвычайно важно, этот механизм востребован», — заключила Нина Шевчук.

Стоит отметить, что успешный опыт миротворческой операции России на Днестре опровергает заявление представителя Госдепа США Кларка Купера, который на днях, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил, что «там, где есть российское присутствие в данном случае, есть риск дестабилизации и, конечно, вызов всем государствам и сторонам, которые там участвуют». Необходимо заметить, что ввод российских миротворцев в Карабах как раз, наоборот, помог остановить войну и вернуть ситуацию в более или менее стабильное состояние.

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