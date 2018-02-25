УАЗ запустил интернет-магазин модной одежды для настоящих мужчин

УАЗ запустил интернет-магазин модной одежды для настоящих мужчин

Над созданием коллекции работали известные российские дизайнеры.

Ульяновский автозавод запустил собственный интернет-магазин одежды. В первую коллекцию, получившую название «Коллекция для побед», вошли толстовки, худи, свитшоты, футболки и спортивные брюки со слоганами «Две легенды — один характер», «Никогда не сдавайся», фотографиями внедорожников и боксера Кости Цзю.

Над созданием коллекции работали известные российские дизайнеры, а сама одежда предназначена для путешествий, прогулок и активного отдыха и ориентирована, прежде всего, на мужчин.

Впрочем, у каждой модели есть размер, позволяющий и женщинам подобрать что-то для себя. Кроме того, каждый элемент одежды сочетается друг с другом, а также может существовать отдельно.

23:19, 25 Февраля 2018 года, воскресенье / 274

/ ОБЩЕСТВО

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