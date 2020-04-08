У Зеленского сообщили о согласовании следующего обмена пленными — Новости политики

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Также, на сегодняшнем заседании ТКГ обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий.

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Во время переговоров Трехсторонней контактной группы стороны достигли принципиальных договоренностей о взаимном освобождении удерживаемых лиц.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, освобождение пленных произойдет до Пасхи.

«Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты — не позднее Пасхи», — говорится в сообщении.

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Также, на сегодняшнем заседании ТКГ обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий. Стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках.

«Во время видеоконференции стороны ТКГ продолжили переговоры относительно определения следующих участков разведение сил и средств на Донбассе», — сообщили в ОП.

Как сообщал УНИАН, 1 марта руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске обсудил с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком вопросы освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех».

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