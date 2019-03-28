У Зеленского прокомментировали расследование о вилле в Италии — Деловая столица

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского назвали «фейком» журналистское расследование о вилле в Италии, потому что он не будучи госслужащим не обязан декларировать недвижимость своей компании

Об этом говорится в сообщении «Команды Зеленского» в Facebook, передает «ДС».

«Закон о предотвращении коррупции однозначно указывает на то, что информацию о бенефициарной собственности (проще говоря, имущество, которое декларант контролирует через юридическое лицо) указывают только субъекты, занимающие ответственное и особо ответственное положение, а также субъекты декларирования, занимающих должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков, в соответствии с перечнем должностей, установленных Законом», — говорится в сообщении.

В штабе кандидата подчеркнули, что Зеленский не занимает никакой должности на госслужбе и поэтому не должен декларировать недвижимость, владельцем которой является основанная им компания.

Ночь выборов с «ДС» и Depo.ua: Игра престолов по-украински. В шаге от трона

Напомним, по данным журналистов «Слідство.Інфо», Зеленский владеет виллой на 15 комнат в итальянском городе Форте-дей-Марми, однако в декларации этой недвижимости нет. В этом итальянском городке есть недвижимость у Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Михаила Прохорова и членов семьи Бориса Ельцина.

По данным журналистов, Зеленский владеет поместьем вместе с женой Еленой. В 2017 году дом приобрела итальянская фирма San Tommaso S.R.L., задекларированная Зеленским.

Читайте также: Кандидат Владимир Зеленский. Что нужно о нем знать

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник