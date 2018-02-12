У вас СБУ и Генпрокуратура занимаются вымогательством денег, – иностранный исследователь об экономике Украины — 24 Канал

Шведско-американский исследователь экономики Украины Андерс Аслунд около 30 лет своей жизни посвятил исследованию экономик стран бывшего СССР.

В своем интервью изданию ЭП Аслунд рассказал о наибольших проблемах и достижениях Украины в плане экономического развития.

По его мнению, основной причиной, по которой иностранцы не хотят иметь собственность в Украине это – недостаточный уровень защиты прав собственности.

У вас СБУ и Генеральная прокуратура занимаются вымогательством денег у компаний по надуманным поводам. И все это видят. Я не вижу, чтобы было что-то сделано для улучшения инвестиционного климата,

– добавил он.

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Основными же экономическими достижениями Украины стали макроэкономическая стабильность и малый дефицит государственного бюджета.

В то же время, нельзя не вспомнить о провале судебной реформы. Но самое большое разочарование года – созданием антикоррупционного суда.

Я не вижу, чтобы было что-то сделано для улучшения инвестиционного климата. По сравнению с 2017 годом, темпы экономического роста будут незначительными. Пожалуй, можно ожидать, что рост ВВП составит 3%, но не более. Это мизерный темп

– рассказал он.