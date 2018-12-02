У Украины из-за морозов сократились запасы газа: что это значит — Обозреватель

В подземных хранилищах газа Украины по состоянию на конец ноября было около 16,3 млрд кубометров природного газа.

«Из-за похолодания объемы газа за последнюю неделю уменьшились на 471 млн куб. м», — говорится в сообщении НАК «Нефтегаз Украины».

В компании напомнили, что на конец предыдущего отопительного сезона в хранилищах было 7,4 млрд кубометров газа.

«Таким образом, газа в ПХГ достаточно для стабильного прохождения отопительного периода», — подытожили в «Нафтогазе».

Как сообщал OBOZREVATEL, «Нафтогаз Украины» с 1 ноября 2018 увеличил цену на газ для всех категорий потребителей на условиях специальных обязательств в 7482,6 грн с учетом НДС.

В частности конечная цена газа для населения составила 8548,9 грн, а для предприятий теплокоммунэнерго — 8361,8 грн.

А с 1 декабря 2018 компания «Нафтогаз Украины» на 17% снизила минимальные цены на газ для промышленных потребителей.





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