У Украины есть шанс привлечь к себе внимание международных инвесторов

Если новая администрация в Киеве выполнит обещания относительно борьбы с коррупцией, это оживит интерес инвесторов к стране.

У Украины есть шанс доказать инвесторам, что она заслуживает их внимание / УНИАН

На протяжении многих лет лидеры Украины соглашались, что стране нужно больше иностранных инвестиций, чтобы достичь значительного экономического роста. И разные правительства пытались добиться притока этих инвестиций. Однако, их усилия обычно ограничивались лишь торговыми конференциями, на которых западному бизнесу представляли возможности в Украине.

Аргументами обычно были хорошо образованное население, невероятные природные ресурсы, значительное отсутствие инвестиционных игроков и возможности, созданные стратегическим расположением в Европе. К сожалению, все это не дало большого успеха. Поток прямых иностранных инвестиций в Украину чахнет, — пишет в статье для Atlantic Council профессор Университета Западного Онтарио в Канаде Бейзил Калимон.

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В период после Майдана средний годовой приток инвестиций в Украине составлял 2,5 миллиарда долларов, что равняется 2,3% ВВП. Для сравнения, в соседней Польше с примерно аналогичным количеством граждан приток инвестиций составляет почти 16 миллиардов долларов. Канада, которая в измерении населения примерно такая же, получает 47 миллиардов.

Несколько факторов влияют на такие решения. Большинство международных инвесторов ищут возможности в странах с сильным экономическим ростом, стабильными политическими условиями, благоприятным налоговым режимом и пригодной для обмена, стабильной валютой. Их интересует функциональный рынок капиталов, низкий уровень бюрократии, устойчивый регуляторный климат, выгодные торговые соглашения и верховенство закона. Это факторы, которые привлекают большую часть международных инвестиций в развитые страны Северной Америки и Европы.

В то же время, международные инвесторы готовы вкладывать деньги в развивающихся странах с высокими рисками и прибылями. Таким образом, Украина конкурирует с другими развивающимися странами, в частности в Центральной и Восточной Европе. Чтобы понять причину плохих показателей Украины, необходимо оценить факторы, которые привели к этим результатам. Некоторые из них за пределами контроля страны, а другие – можно улучшить.

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Для начала Украина не может похвастаться достаточно прочным экономическим ростом. После начала российского вторжения в 2014 году, она пережила два года большого обвала роста ВВП. В последние годы ее экономика снова начала расти, однако относительно медленно на уровне 2,5%. Такой экономический рост выглядит невыгодно по сравнению не только с динамическими показателями, которые наблюдаются в Азии, но и с результатами развитого мира, темп роста которого обычно гораздо медленнее. В значительной степени в этом виновата турбулентность, созданная войной с Россией. Но во всяком случае, охоту инвестировать это обивает.

Стабильность в политической среде Украины тоже была сильно подорвана российской оккупацией Крыма и вторжением на Донбасс. После Майдана страна демонстрировала высокий уровень демократии и стабильности в правительственных институтах. Однако, Украина живет в тени неопределенности, созданной войной. Цель Кремля, очевидно, заключается в дестабилизации Украины постоянной угрозой вторжения. Это неизбежно играет значительную роль в оценках международных инвесторов и повышает их риски. Только стабильное перемирие или серьезная поддержка санкций ЕС и США против России могут помочь уменьшить эту политическую неопределенность.

В сфере налогообложения, валюты, банковской системы и бюрократии режим после Майдана демонстрировал значительный прогресс. Но хоть результат мог быть лучшим, все же были достигнуты позитивные изменения, важные для инвесторов. Это касается изменений в системе возмещения НДС, стабильности гривны и сокращения уровня инфляции, а также масштабной очистки банковского сектора и перевода в электронную форму ряда правительственных функций. В общем, Украина показала значительное улучшение в индексе Всемирного банка Ease of Doing Business. Продолжение улучшений в этих сферах сильно поможет привлечь прямые инвестиции.

Еще одним важным шагом Украины к инвестиционной привлекательности автор называет подписание соглашения об ассоциации с ЕС. Это подало сигнал деловым кругам о широкой интеграции страны с наибольшим экономическим блоком в мире. Имплементация и результат сделки, однако, еще не были полностью осознаны. Много еще нужно сделать, чтобы привлечь инвестиции.

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Верховенство закона – это, наверное, самая большая проблема Украины. Она очень мало сделала для уменьшения уровня коррупции. Согласно данным Transparency International, Украина до сих пор среди самых коррумпированных стран мира. Олигархи до сих пор позволено монополизировать целые сферы. Деловые конфликты не решаются честно из-за коррумпированности судей. Прокуратура под политическим контролем. Поэтому для привлечения инвестиций Киеву нужно уничтожить коррупцию, а также очистить полицию, прокуратуру и суд.

Президент Владимир Зеленский и его новая администрация пришли к власти, опираясь на платформу, которая обещала побороть коррупцию. Выполнение этих обязательств может открыть большие возможности в привлечении инвестиций. Сокращение рисков, созданных взяточничеством, поможет экономике получить большой стимул, нарастить темпы роста, создать рабочие места и увеличить налоговые поступления. Борьба с коррупцией также поможет продвинуться вперед в процессе интеграции с ЕС, а также увеличит возможности Украины в борьбе с агрессией России.

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