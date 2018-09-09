У Украины большой долг, страна может оказаться на грани дефолта – Гройсман

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Глава правительства объяснил, почему в стране нужно повышать цены на газ

Владимир Гройсман. Фото: AFP

Чтобы Украине избежать дефолта необходимо идти на условия Международного валютного фонда (МВФ) и повышать цены на газ, так страна сможет рассчитаться с долгами.

Об этом заявил в эфире телеканала «Интер» премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, только с 2005 по 2013 год долг Украины вырос на 50 миллиардов долларов. Поэтому, сказал он, повышение цен на газ – это вынужденная мера, чтоб рассчитаться с долгами.

«С одной стороны мы видим, что экономика начинает расти, но с другой, мы понимаем, что у нас на плечах таких серьезный долг, самостоятельно мы не можем оплатить. Поэтому мы вынуждены выходить на международные рынки. Этот шаг мы должны сделать для того, чтобы обеспечить стабильность. Я первый за то, чтобы снизить цены, но невыполнение этого требования (МВФ – ред.) приведет страну на грань дефолта. А дефолт – это обесценивание гривны, рост вдвое цен в стране в целом», – заявил Гройсман.

Глава правительства отметил, что сейчас идет конструктивная работа с миссией МВФ и пообещал сделать все возможное ля минимизации цены на газ.

«Речь идет о том, чтобы в Украине была единая цена на газ. Мы встретились (6 сентября с миссией МВФ – ред.), провели беседы, миссия работает, наши взаимоотношения являются конструктивными», – подчеркнул премьер.

Напомним, пока что в Украине «заморозили» цену на газ для населения до 1 октября – Кабмин продлил специальные обязательства для «Нафтогаза Украины» до конца сентября 2018-го. Если бы Кабмин не продлил постановление о спецобязательствах «Нафтогаза», в Украине пришлось бы пересматривать цены на газ из-за того, что вступил бы в силу другой документ – постановление от 22 марта 2017 года. Однако в методике, предложенной в этом постановлении, не учитывается стоимость закупок газа из-за границы – т.н. «импортный паритет», введения учета которого и требует МВФ. Формула пересмотра еще не готова.

Решение о том, как именно будет учитываться импортный паритет, Украина примет после завершения консультаций с МВФ, Всемирным банком и Европейским энергосообществом. Ранее в МВФ отмечали, что цена на газ для населения должна равняться цене для импортеров. Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда, и решение проблемы поспособствует выделению Украине очередного транша финпомощи.

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