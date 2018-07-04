У украинцев забрали мелочь: банки обязали вернуть деньги

Национальный банк Украины с 1 июля начал выводить мелкие монеты с оборота, в то же время приняв директиву об обязательном их обмене на банкноты более крупных номиналов.

Как сказано в материале «Экономической правды», соответствующая норма содержится в постановлении НБУ №25 от 15 марта 2018 года.

Все банки Украины обязаны принимать без каких-либо ограничений от клиентов монеты мелких номиналов для зачисления на счета, вклады, аккредитивы, для переводов, а также для обмена на монеты и банкноты других номиналов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НБУ пояснили, как изменятся цены после ликвидации мелких монет.





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