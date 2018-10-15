«У Трампа нет плана Б»: как Вашингтон записывает в «противники» своих партнёров

Дональд Трамп обрушился с критикой на ЕС, заявив, что мало кто из союзников Вашингтона «ведёт себя так же плохо по отношению к США», как Евросоюз. При этом, по мнению главы Белого дома, политическое объединение было создано специально, чтобы «пользоваться» Соединёнными Штатами. Впрочем, эксперты напоминают, что в формировании ЕС активную роль играл сам Вашингтон. К тому же торговый дефицит, о котором часто упоминает Трамп, стал результатом политики США, считают аналитики. Теперь же американцы пытаются изменить ситуацию, однако их агрессивные методы привели лишь к тому, что другие страны всё меньше поддаются давлению.

Европейский союз придерживается враждебного по отношению к Соединённым Штатам курса, несмотря на свой статус американского союзника. Такой точки зрения придерживается глава Белого дома Дональд Трамп. Как заявил президент США в интервью телеканалу CBS, ни один из союзников Вашингтона не ведёт себя столь же враждебно, как ЕС.

«Кто такой союзник? У нас прекрасные отношения с очень многими. Но никто не ведёт себя по отношению к нам так плохо, как Европейский союз. Европейский союз был создан для того, чтобы пользоваться нами в сфере торговли — именно это они и сделали», — заявил Трамп.

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Политологи не согласны с утверждением американского лидера. Как пояснил в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, исторически общий европейский рынок был создан Францией и Германией. Однако в дальнейшем США сами оказывали влияние на формирование ЕС, так как рассчитывали, что единой Европой будет легче управлять, пояснил эксперт.

«Но получилось не совсем так: оказалось, что иметь дело с каждой страной ЕС по отдельности даже проще, чем с союзом. Очевидно, что сейчас ЕС уже не выгоден Вашингтону, поэтому и складывается такая противоречивая ситуация», — считает Брутер.

Отвечая на возражение ведущей телеканала, что подобные высказывания сами по себе звучат достаточно враждебно, Трамп заявил, что именно США на протяжении многих лет находились «в положении глупой страны».

Это не первое подобное высказывание американского лидера. В июле Дональд Трамп уже называл Евросоюз «противником» США в эфире телешоу Face the Nation. Тогда же он добавил, что в «определённых аспектах» противником Вашингтона является также Москва, а с экономической точки зрения — Китай. При этом Трамп открыто признался, что вся «вина» перечисленных стран сводится к тому, что они конкурентоспособны.

Первая мировая экономическая

Главным образом возмущение Трампа вызвано торговым перекосом. Действительно, начиная с 1976 года внешний торговый баланс американской экономики был дефицитным. Своего пика этот показатель достигал в 2005—2007 годах, когда суммарный дефицит составил порядка $700 млрд ежегодно. При импорте товаров и услуг на сумму около $2,3 трлн экспорт США в 2007 году составил только $1,6 трлн.

Впрочем, этот дисбаланс на протяжении многих десятилетий с лихвой восполнялся для США той ролью, которую играла и продолжает играть для мировых экономических отношений американская валюта. Именно утверждение доллара в статусе международной резервной валюты позволяло Штатам не беспокоиться из-за торгового дисбаланса, отмечают эксперты.

Дональд Трамп требует, чтобы торговые партнёры США любой ценой и в кратчайшие сроки нарастили импорт американских товаров. Любое промедление рассматривается действующей администрацией Белого дома как проявление «враждебности».

За два года нахождения Трампа на посту президента США Вашингтон успел испортить отношения едва ли не со всеми партнёрами.

Отношения США и Евросоюза оказались заметно омрачены из-за целой серии выпадов с американской стороны. Во-первых, европейским производителям стальной и алюминиевой продукции пришлось в этом году столкнуться с заградительными пошлинами, введёнными американской администрацией.

Однако ещё более неприятное впечатление на ЕС произвели попытки Вашингтона оказать прямое давление на внешнеторговую деятельность союза. Скандал едва не разгорелся после того, как в США пригрозили ввести санкции против европейских компаний за сотрудничество с «Газпромом» по проекту «Северный поток — 2».

В этом случае речь идёт уже не столько об экономических, сколько о политических мотивах: американская сторона не скрывает своего недовольства российско-германским сотрудничеством. Белый дом уверен, что вправе решать, с кем и в каких объёмах может выстраивать свои отношения ФРГ. Разумеется, столь откровенное давление вызывает отторжение у Берлина, недовольны американским напором и в других европейских странах.

Погрузка труб в порту Мукран в Германии

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Ещё одним недружественным шагом Вашингтона стал выход из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Угрозы США ввести санкции против европейских компаний за сотрудничество с иранской стороной также не добавили тепла в отношения союзников. Фактически Вашингтон в ультимативном порядке потребовал, чтобы Старый Свет отказался от своих экономических интересов ради планов американской администрации.

Выступая на 73-й Генассамблее ООН, американский президент затронул тему действий США на международной арене.

«Я с уважением отношусь к праву каждой страны в этой аудитории следовать своим обычаям, верованиям и традициям. США не будут вам указывать, как жить или молиться. Мы просто просим, чтобы взамен вы с уважением относились к нашему суверенитету», — цитирует ВВС речь американского президента.

На практике же Вашингтон далёк от того, чтобы следовать этим миролюбивым заявлениям. И эскалация напряжённости в отношениях США и ЕС в последнее время является показателем того, как Штаты пытаются диктовать свои правила суверенным странам.

Угрозы, санкции и обиды

Отношения с Турцией, союзником США по НАТО, заметно омрачились после того, как Вашингтон жёстко осудил покупку Анкарой российских ЗРК С-400. Американские власти пригрозили ввести санкции в том случае, если сделка состоится, однако Анкара не поддалась этому давлению. Усилия американской администрации привели лишь к росту напряжённости в отношениях с военно-политическим союзником.

Не поддалась давлению Белого дома и Индия: во время недавнего визита российской делегации в Нью-Дели сторонами был подписан контракт на поставку нескольких дивизионов С-400. Комментируя сделку, Дональд Трамп не скрывал своего раздражения и заявил, что индийская сторона скоро узнает об ответных мерах США.

Нелегальные мигранты пытаются пересечь границу США с Мексикой

Reuters

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Не всё гладко в отношениях США и с ближайшими соседями — Канадой и Мексикой. Заняв пост президента, Дональд Трамп регулярно обрушивался на Мексику с резкой критикой. Например, комментируя свои планы по строительству стены на южной границе, политик называл Мексику «самой опасной страной в мире». Дошло до абсурда: Трамп объяснил идею создания прозрачной стены тем, что люди не видят, когда «они (мексиканские наркоторговцы) бросают большие мешки с наркотиками на головы людей с другой стороны стены».

МИД Мексики даже направил властям США ноту протеста — причиной стали высказывания Трампа, сравнившего мексиканцев с животными.

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Отношения с Канадой выстраивались в чуть более позитивном ключе, однако Трамп недвусмысленно дал понять Оттаве, что не намерен считаться с её мнением по условиям пересмотра торгового союза NAFTA.

Дело в том, что на сегодняшний день большая доля канадского экспорта ориентирована именно на рынок США, что позволяет Вашингтону диктовать свои условия.

В обозримой перспективе под прицелом Белого дома может оказаться ещё один давний союзник США — Япония. В интервью The Wall Street Journal Дональд Трамп отметил высокий уровень американо-японских отношений, но добавил, что эта идиллия быстро закончится, когда он «скажет им, сколько они должны заплатить». Трампа давно беспокоит торговый дисбаланс между странами, а также то, что Япония не покрывает расходы США на помощь островному государству в сфере обороны.

Разумеется, подобные недипломатичные выпады Белого дома приводят к заметному охлаждению отношений с зарубежными партнёрами.

Что же касается исторических оппонентов, то в этом случае американская администрация, похоже, старается сделать всё для эскалации напряжённости. Особое внимание Дональд Трамп уделяет Китаю: по мнению главы Белого дома, именно от КНР, а вовсе не от России исходит основная угроза для США.

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Дональд Трамп в своих интервью и публичных заявлениях постоянно возвращается к мысли о том, что все страны, включая союзников, «обирают» американцев, поставляя в США большие объёмы товаров, но не пуская американскую продукцию на свой рынок.

Однако эксперты напоминают, что США сами выстроили такую систему мировой торговли. Как пояснил в интервью RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, современная мировая экономика опирается на доллароцентризм, США продают долговые обязательства и покупают дешёвые товары, что и обеспечивает очень высокий уровень жизни в стране.

«Эта система выстраивалась на протяжении не одного десятилетия при прямом участии США. Поэтому если ЕС и пользовался этой системой, то только по вине самого Вашингтона», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Брутер.

«США на протяжении 20—30 лет следовали по пути растворения своей национальной экономики в глобальной экономике и контролировали только финансовое пространство, — отметил эксперт. — Поэтому Дональду Трампу следует пенять исключительно на своих предшественников, которых состояние американской промышленности не интересовало в принципе, даже Рональда Рейгана».

Политика нахрапа

Пока неясно, поможет ли развязанная Трампом торговая война сократить внешнеторговый дефицит США, однако международные последствия конфронтационной линии Вашингтона последуют неизбежно, полагают эксперты.

Всё больше стран задумываются о переходе во взаимных расчётах на национальные валюты. Такая договорённость была ранее достигнута между Ираном и Ираком, планируют последовать этому примеру Россия с Турцией, вопрос обсуждается и другими странами. Вашингтон сам подталкивает к подобным решениям, угрожая наложить ограничения на международные долларовые расчёты, которые ведут неугодные США страны, поясняют эксперты.

Не считая нужным дозировать давление на партнёров и союзников, Вашингтон вынуждает страны сближать свои позиции.

Например, эксперты считают, что решение Индии и Китая восстановить военное сотрудничество является во многом результатом агрессивной политики Вашингтона.

Президент Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН

Reuters

© Eduardo Munoz

Говоря о подобной тактике Белого дома, Владимир Брутер напомнил, что в ней, по сути, мало нового — это лишь иная форма американского гегемонизма.

«Разница лишь в том, что прежде Штаты соблюдали внешние приличия, а сейчас не утруждают себя и этим. Они ведут себя так, словно решение уже принято. Это стандартный американский подход, просто прежде он был менее фронтальным, но суть от этого не изменилась», — полагает эксперт.

По мнению Дмитрия Евстафьева, сейчас Трамп сталкивается с последствиями своего двухлетнего политического курса, и они вовсе не столь позитивны, как это пытаются представить в Белом доме.

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Экономика перегрета, и об этом всё больше говорят, ведь за тем ростом, что сейчас фиксируется, скрывается кредитная накачка. В политической сфере курс Трампа тоже привёл к не самым однозначным результатам.

По словам эксперта, сейчас Трамп столкнулся с тем, что в результате политического и экономического нахрапа на протяжении двух лет все просто к этому привыкли. Привыкли Россия, Китай и даже европейцы, которые впервые за два года заняли принципиальную позицию по Ирану и по вопросу дальнейших тарифных войн.

«Трамп и его окружение начали понимать простую вещь: в современном мире союзники нужны и важны. Трамп неожиданно обнаружил, что ему нужны партнёры для борьбы с Китаем, нужны союзники для того, чтобы американцы не оказались окончательно загнаны в угол в Сирии и т.д. И здесь мы подходим к очень серьёзному кризису американской политики. Эффективность нахрапа снижается, важность союзников растёт, но Белый дом по инерции продолжает прежнюю линию. Проблема в том, что у Трампа нет плана Б, и есть большие сомнения в том, что у него вообще был какой-то план», — подытожил Дмитрий Евстафьев.





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