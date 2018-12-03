У Тимошенко есть комплексное видение развития молодежной политики – Ивченко — Обозреватель

Предложенная Юлией Тимошенко программа поддержки молодежи будет предусматривать достойные стипендии, микрокредитование бизнеса, низкие кредиты на жилье и финансовую помощь при рождении ребенка.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от «Батьківщини» Вадим Ивченко. Он напомнил, что про реформирование молодежной политики лидер «Батьківщини» говорила во время Национального Форума «Новая социальная доктрина», который недавно прошел в Киеве.

Юлия Тимошенко

Тимошенко предложила ввести жилищную программу для молодежи через ипотечное кредитование без залога и первого взноса, на 10 лет с государственным рыночным страхованием, добавил политик.

«Если молодежь будет иметь собственное жилье, получит кредит на развитие собственного бизнеса — для чего ей тогда искать лучшей доли по миру?» — спросил народный депутат.

Ивченко также обратил внимание на страшную тенденцию в Украине, когда смертность вдвое превышает рождаемость. После прихода к власти новая команда будет не только поддерживать молодые семьи работой, жильем, но и стимулировать стремление рожать детей.

«После победы Тимошенко выплата при рождении первого ребенка будет 50 тыс. грн, второго — 100 тыс. грн, после рождения третьего и более — сумма достигнет 150 тыс. грн», — подытожил Ивченко.





Источник