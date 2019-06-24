У Таможенной службы скоро появится глава / Новое Время

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Wadco2 / wikipedia

Коллегия судей Шестого апелляционного админсуда рассмотрела апелляционную жалобу Кабмина и постановила возобновить конкурс на должность руководителя Государственной таможенной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Суд удовлетворил жалобу Кабмина, так как истцы не смогли доказать наличие оснований для приостановления конкурса.

Теперь Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы должно принять решение о дальнейшем ходе конкурса.

В Минфине напомнили, что в третий, заключительный, этап конкурса на руководителя Государственной таможенной службы прошло три кандидата — проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов и руководитель общественной организации Центр развития цифровой экономики, эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина Андрей Саварец. По результатам последнего этапа отбора конкурсная комиссия определит кандидата, которого будет рекомендовать правительству для назначения на должность руководителя Таможенной службы.

Конкурс был заблокирован 86 дней. Окружной административный суд Киева приостановил его 17 апреля в рамках обеспечения иска народного депутата от Блока Петра Порошенко Андрея Антонищака.

Конкурс на главу Государственной налоговой службы заблокирован не был. В нем победил замминистра финансов Сергей Верланов. 8 мая Кабмин назначил его главой ГНС.





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