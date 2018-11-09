У спонсоров партии Таруты конфискуют 2 миллиона гривень

У людей, делавших взносы партии «Основа» должны конфисковать 1млн 982 тыс. 50 гривень, которые были перечислены на счет политической партии во II квартале

Об этом сообщила член Национального агентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак, информирует «ДС».

«По данным ГФС взносы сделаны физическими лицами с налоговым долгом. В частности, речь идет и об одном из крупнейших взносов за последние 2 года — 1 млн 480 тыс грн. от народного депутата Сергея Таруты», — пояснила Корчак.

По ее словам, протоколы на лиц, делавших взносы, направлены в судебные органы.

«Партия, в соответствии с требованиями Закона Украины «О политических партиях в Украине», вовремя вернула им взносы», — отметила Корчак.

Напомним, партия «Основа» была создана весной 2017 года. Главой партии является внефракционный народный депутат Сергей Тарута.

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