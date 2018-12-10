У Савченко почернели руки, у нее судороги, — сестра — Depo.ua

У Надежды Савченко, которую судят по обвинению в государственной измене и объявившей голодовку, почернели руки

Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко на своей странице в сети Facebook, передает Depo.ua.

«Только что была у Надежды на свидании. Пятый день СУХОГО ГОЛОДА!!! Она выглядит очень плохо. Я не видела ее такой никогда. Ни в российских тюрьмах, ни в украинских, ни на войне… Когда человек так внезапно переходит на сухой голод он угасает на глазах. Лицо неживого цвета… И чернеют руки от сгущенной крови в сосудах. Ночью судороги. Почки болят. Глаза горят еще жизнью», — написала Вера Савченко.

Также она позволила себе проклясть украинскую власть и журналистов.

Вера добавила, что узнала от Надежды, что на суд 11 декабря доставлять ее следователь не хочет. А предлагают видеоконференцию.

Напомним, 5 декабря нардеп Надежда Савченко, которая обвиняется в государственной измене, объявила сухую голодовку.

25 октября Шевченковский райсуд Киева продлил арест Надежды Савченко еще на два месяца.

20 ноября Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева о продлении до 23 декабря срока ареста народному депутату Надежде Савченко.

Справка: 22 марта Верховная Рада Украины дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя, захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку террористического акта, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама же Савченко заявляет, что планировала лишь «политическую провокацию». А во время судебного заседания 23 марта она заявила о глубоком пренебрежении к президенту, правительству и народным депутатам.

Защита народного депутата Надежды Савченко направила в Шевченковский районный суд города Киева ходатайство об изменении ей меры пресечения, однако 22 июня суд оставил нардепа под стражей.

Добавим, что 26 человек вызвались взять Савченко на поруки, но Шевченковский райсуд Киева отклонил данное ходатайство.





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