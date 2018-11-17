У России неплохие шансы пережить еще один трудный век

В очередной кризис человечество входит почти спокойно. Но привычного выхода из него уже не будет. В том смысле, что люди выйдут в совсем иной мир, в тот, о котором многие читали в детстве, но потом забыли. В этом мире будет бессмертная элита, злобные люмпены, роботы, защищающие первых от вторых и от элит других, борющихся между собой империй. Как в 19 веке. Увы, это уже не фантастика, а выводы из докладов MGI, UNCTAD и дорожащих своей репутацией экономистов, социологов, политологов.

Глобальный институт McKinsey (MGI), Нью-Йорк, старается быть «позитивным» в формулировках: никакой «безработицы» или «социальных конфликтов». Так, в докладе «Прорывные технологии, которые изменят мир» (прогноз 2013 — 2025) говорится о том, что использование передовой робототехники «сократит затраты на персонал» в мире на $ 6,3 трлн. А в прогнозе 2018 — 2030 рассматривается «экономия рабочего времени». Но почти прямо названа ключевая цифра — 800 млн. Столько землян (20% рабочей силы на сегодня) выкинут на улицу роботы и автоматы. Да, эксперты надеются, что будет создано 400 млн новых рабочих мест, но эта цифра обоснована слабее.

Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD), постоянный орган Генассамблеи, Женева, в докладе 2016 года «Роботы и индустриализация в развивающихся странах» дает еще более жесткий прогноз. Развитие промышленной автоматизации и роботизации к 2036 году уничтожит около двух третей рабочих мест в развивающихся странах. Под ударом в первую очередь окажутся автомобилестроение и производство электроники. Хуже того, если раньше развитые страны выносили «отверточные производства» в страны с дешевой рабочей силой — в Азию, Латинскую Америку, Африку, то роботизированные производства надежнее и выгоднее строить дома. Такой условный «решоринг» — «возвращение к родным берегам».

Что же ооновские эксперты из Женевы предлагают использованным и выброшенным на помойку развивающимся странам? Это феерическая в своей подлости рекомендация «обложить налогами использование робототехники» якобы для сохранения рабочих мест. На деле же это стимулирует решоринг и даже оправдает его! Это еще не предложение аутсайдерам вернуться в каменный век, «но ход мысли нравится».

В 2013 году Фрэнк Леви и Ричард Мюрнейн в 35-страничном докладе «Танцуя с роботами» (Dancing with Robots) обосновали возможность замены человека роботом практически в любой сфере, где можно обеспечить соблюдение двух критериев: четкие инструкции и деление действий на этапы. Из чего следует, что роботы смогут не только заменить хирургов или солдат, они смогут обучать других роботов и самообучаться. И вытекающее отсюда побочное следствие, о котором годом ранее предупредил экономист Пол Кругман: «Умные машины делают ненужными умных людей». Вывод нобелевского лауреата глубоко перекликается с выводами Леви и Мюрнейна. Судите сами, эксперты UNCTAD дежурно предлагают обучать детей работе с новыми технологиями и в то же время признают, что образование будет катастрофически отставать от потребностей. Выход? Верно! Совершенствующееся самообучение роботов при тупеющем человечестве.

Научную фантастику в жанре антиутопии, предупреждавшую о грядущих опасностях (не о вторжении инопланетян, а об опасностях, вытекающих из сегодняшних тенденций развития человечества), заменил жанр фэнтези, развлекательных сказок. В лучшем случае Голливуд дарит нечто с обязательным хэппи-эндом, вроде фильма «Остров», где герои Юэна Макгрегора и Скарлетт Йоханссон вырываются на свободу в милый и гуманный мир, который, вот незадача, просто не подозревал о проделках негодяев олигархов. Но зачем обливаться холодным потом, читая «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли или «1984» Оруэлла, если можно посмеяться, читая новости?

Так, буквально на днях, выступая на футурологической конференции в Таллине, президент Эстонии Керсти Кальюлайд допустила в будущем возможность сексуальных контактов с детьми. Пока с «детьми-роботами»: «Если у нас есть роботы с человеческими лицами и выглядящие как люди, то что с ними можно делать? Те вещи, которые запрещены в отношениях „человек-человек“ — например, сексуальные отношения с детьми … Если у нас есть такой робот, машина, то что можно, а чего делать нельзя?». Да-да, в конце знак вопроса. Но про «окно Овертона» все читали. Сначала «допустимость вопроса о допустимости», затем допустимость дискуссии, научной или околонаучной, с аргументами как против, так и за (иначе какая же это дискуссия?!)… Запрет размывается.

Непременный элемент успешной дискуссии в «Окне» — извращение терминов. И уже можно спрогнозировать один из аргументов будущих сторонников секса с «детьми-роботами», издевательств над ними и их убийств. Тот же институт McKinsey прогнозирует «быстрое и дешевое генетическое секвенирование, эффективный анализ супермассивов данных … Следующим этапом станет синтетическая биология, в рамках которой можно будет создавать организмы со строго заданными свойствами методом „написания“ генетического кода». Это не куклы из секс-шопа, не андроиды, не репликанты. Это люди («организмы»). С другой стороны, ну, какие же это люди? Они ведь созданы искусственно! Роботы. А чтобы снять все вопросы, несчастных можно наделить гипертрофированными органами и извращенным интеллектом для удовлетворения вкусов платежеспособной публики («Любой каприз за ваши деньги!»). Роботы, роботы…

Но та же синтетическая биология станет важнейшим элементом достижения бессмертия для представителей элит. Обладатель идеального «человеческого» тела, конечно, не будет считаться роботом. Даже после того, как его мозг будет заменен суперкомпьютером, содержащим все возможности его интеллекта, богатство чувств, всю его личность. Это и есть бессмертие. Ну, не всё ли вам равно, что у вас внутри черепа: студень или «флешка»?

Но бессмертие одних подразумевает регулирование настроений, потребностей и численности других, их эффективный контроль. О системах наблюдения (слежки) и контроля через мобильные устройства даже говорить нечего. Кажется, выходят на финишную прямую разработки вживляемых устройств. Те, кто видел реакцию «айфонутых» на утерю любимой игрушки, понимают, что они примут новое с радостью.

Легализация легких наркотиков и проституции шагает по планете. Фирмы, предлагающие секс-услуги уже выходят на легальные электронные торговые площадки. Кумира человечества, гения, филантропа, гуманиста Билла Гейтса и его благотворительный «Фонд Билла и Мелинды Гейтс» обвиняют в стремлении регулировать численность населения развивающихся стран путем «просветительской» работы и добровольной стерилизации.

Здесь и «принудительная гомосексуализация». Термин не наш, а доктора медицинских наук Гарника Кочаряна, который применил его несколько дней назад на круглом столе в комитете Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения: «В современном обществе наблюдается тенденция к принудительной гомосексуализации. В целом усилия направлены не на коррекцию гомосексуальности и поддержку гетеросексуальности, а наоборот». Не знаем, можно ли корректировать гомосексуальность, но доктор подчеркивает то, что сегодня «корректируется» именно гетеросексуальность. На Украине численность населения замечательно регулируется «безвизом» и «здравоохранением», но здесь острее чувствуются опасности мировых тенденций, а те, кто наберется смелости, еще могут называть вещи своими именами. В отличие от Европы и, почему-то, России.

Отвергаем как обвинения в гомофобии, так и теорию мирового гомосексуального заговора. Всё проще. Маркетинг давным-давно не подстраивается под вкусы аудитории, а формирует их: вкусы, образ жизни, идеологию. Люди с гомосексуальной ориентацией, как правило, идеальные потребители товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью, к тому же доходы они тратят только на себя. И не имеет значения, покупают они дорогие машины и гаджеты в богатой стране или более дешевые в бедной стране с толерантным отношением к гомосексуальности. В социуме (уже и целенаправленно) формируется убеждение, что гомосексуальность и успех причинно-следственно связаны.

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Одним словом, низшие, смертные касты нового дивного мира будут вполне довольны своей жизнью, радостной и наполненной удовольствиями. Для недовольных — кнут.

Это официальная государственная политика, делящая население на группы (страты) с разными правами и обязанностями — «сословия». Де-факто явление повсеместное, хотя и стыдливо прикрываемое, например, конституцией. И только в одной стране государство начало присваивать гражданам рейтинги, регулирующие права не только их, но и их детей (на обучение, здравоохранение, карьерный рост). Рейтинги присваиваются на основе заслуг в государственной, общественной, предпринимательской сферах. Повышает рейтинг абсолютная законопослушность, а снизить может даже знакомство с человеком с низким рейтингом. Эта страна — социалистическая Китайская Народная Республика.

«Взлёт» научно-технического прогресса в очередной раз сочетается с откатом мировой политики в прошлое. Сейчас — в 19 век. С его несколькими империями, вскоре сцепившимися в мировых войнах. Как говорил своим курсантам майор Байдуков, ветеран войны: «Да… Отстает надстройка от базиса, а базис от надстройки. Быть войне. Газы!».

Обещанного после войн и деколонизации мира, где богатый Север (Запад) будет из кожи вон лезть, чтобы подтянуть к своему благосостоянию бедный Юг (Восток) не получилось, и питаются гвинейцы в Бисау хуже, чем при португальцах. А когда одна новая империя — Китай — экономически чуть потеснила старую — США — глобализм, сказка о чудесном будущем человечества, был и вовсе отправлен в утиль. В мире побеждает запрос на национализм и строительство собственных империй, которые могут обеспечить собственное развитие и защиту от диктата. Это США, Китай, Россия, Индия, Турция, Иран (да-да, маленькие, но гордые).

И целых две империи в Европе: Западной и Центральной. Когда президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель рассуждают о необходимости строительства европейской армии, способной защитить Европу «от Китая, России, США», это позволяет сделать два вывода. Первый вывод: эффективная армия — слишком сложный военно-политический организм для того, чтобы ее могла построить группа суверенных государств, даже объединенных в нынешний Евросоюз. Таким образом, строительство европейской армии станет прикрытием для более активного строительства европейского государства, пресловутых Соединенных Штатов Европы (СШЕ). Формально ЕС будет сохранен, но балласт многих обязательств будет сброшен. Второй вывод: ни в европейской армии, ни в СШЕ места для Польши нет, т.к. включение ее, ярого союзника США, в эти структуры обесценивает смысл идеи.

Что, кажется, вовсе не расстраивает Варшаву. Глава Евросовета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск не исключает выхода этой страны из ЕС (Polexit) в случае, если партнеры по организации продолжат давление на нее из-за авторитарной судебной реформы, устанавливающей официальный контроль правительства (одной из ветвей власти) над судебной системой, включая Верховный Суд (другая ветвь власти). Дровишек в костер подбросил президент Польши Анджей Дуда, заявив о возможном запрете в стране, кто бы подумал… «пропаганды гомосексуализма».

По самым скромным подсчетам Польша выжала из Европы $ 225 млрд в виде только прощенных долгов, субсидий и программ прямой поддержки. Помощь в виде всевозможных преференций подсчету не поддается. Программы поддержки подошли к концу. Вернуться к вопросу о новых репарациях за ущерб, нанесенный Второй мировой, немцы почему-то отказались. Возможно, демарши поляков объясняются банальным шантажом с целью продолжения банкета. Но в таких случаях следует предусмотреть и план «Б». И у Польши он есть.

Варшава полна решимости строить свою империю — Троеморье. В идеале с тремя другими членами Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия), тремя прибалтийскими государствами, тремя балканскими (Хорватия, Румыния, Болгария), тремя восточноевропейскими (Украина, Белоруссия, Молдавия, чей суверенитет, впрочем, под вопросом). То есть «Третья Речь Посполитая» (Вторая существовала в 1918 — 1939) явно примеривает на себя мундир Второго и Третьего Рейха — создает «Центральную Ось» между Западной Европой и Россией. Ветер ей в паруса на волнах Троеморья.

Не будем подробно останавливаться на видах самих этих 12 государств. Кроме одного — Украины. Можно вертеть пальцем у виска по поводу планов укронацистов на Украину с единой мовой и верой, но многое объясняет разговор 25-летней давности в одном из киевских арткафе. Где оратор на чудесном русском языке, который тогда можно было услышать в Киеве чаще, че в Москве, веселил собравшихся «завиральными идеями». О Троеморье. Задолго до того, как эту идею озвучили в кулуарах «Атлантического Совета». Практически те же цели и тот же состав. Но с равновеликой ролью Польши и Украины и столицей Троеморья во Львове. А для этого Украине следует стать «более моноэтничной и монорелигиозной», чем Польша. И, конечно, с монолитной идеологией.

Что же Россия? Облагать налогами использование робототехники она не собирается. И согласно прогнозу McKinsey, еще до 2030 года роботизация позволит российским организациям «отказаться от услуг» каждого четвертого сотрудника. Учитывая то, что это практически темпы Германии, и что они превосходят темпы многих «государств-тигров», можно было бы гордиться. Если бы не одно «но». Относительно безболезненно принять такой наплыв рук и голов может только сфера самозанятости, малый и средний бизнес. Их доля в ВВП стран Европы уверенно растет (скажем, в той же Германии с 46% в 1999 до 60% в 2017), в России же после долгого топтания она едва перевалила за 25% и снова застопорилась. И как-то неудобно напоминать о том, что было замечено еще в конце 19 века: главный потребитель инноваций, а значит и их двигатель — малый и средний бизнес. Тогда как крупный до последнего пытается получить преимущества за счет административного ресурса. Здесь главный экономический вызов нашей стране.

В Кремле дали оценку и китайскому опыту ранжирования граждан. Россия остается как бы социальным государством. В этом граждан заверил заместитель Дмитрия Медведева по вопросам связи, транспорта и цифровизации экономики Максим Акимов: «Я считаю, что это довольно явная угроза, но, относясь к обществам с классической гуманистической традицией, нам удастся этой угрозы избежать. Я ее явно ощущаю, поэтому могу сказать, что на стороне правительства такие вопросы сейчас не обсуждаются, они не в повестке дня». Зампред подчеркнул, что в стране не ведется разработка программ оценки политического и социального поведения граждан. То есть с опытом китайских товарищей ознакомились, но категорически не обсуждали.

Секса с мыслящими биороботами в России с ее классической гуманистической традицией не будет. Слетать на выходных в Эстонию — не вопрос. Что касается бессмертия… В СССР на партийной и советской номенклатуре не было ни одной иностранной нитки. Но в столицах республик и даже во многих областных центрах на швейных, трикотажных, обувных фабриках, всех этих «Большевичках» и «Красных Богатырях» были маленькие «экспериментальные» цехи, где творились чудеса. На импортном оборудовании под руководством иностранных технологов. Эксперимент, святое дело. Поэтому трудно сказать, когда вся эта «кухня бессмертия» приобретет организованный, урегулированный вид, скажем: «Получи 100 гектаров на Марсе! Бессмертие — в подарок!». Еще одним бонусом — прекрасное морозоустойчивое, работающее на углекислом газе, в общем, приспособленное к Красной планете тело. Но, несомненно, когда-нибудь у родителей появится мощный аргумент: «Будешь плохо учиться — умрешь!».

Что касается более понятного и привычного, например, Третьей Речи Посполитой, то буферная Польша в границах Царства Польского между Германией и Россией станет для поляков не самым плохим вариантом. Дальнейшие пакты, а лучше нейтралитет — как карта ляжет. (См. карту). В целом, у России неплохие шансы пережить еще один трудный век.

Альберт Акопян (Урумов)





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