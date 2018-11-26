У Путина крупные проблемы: Азов стал частью большой игры Кремля — OBOZREVATEL

Россия решилась на эскалацию в Украине в том числе и по внутренним причинам. 25 ноября 2018 года в акватории Черного моря вблизи Керченского пролива произошел вопиющий случай – пограничный корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины во время его планового перехода из порта Одессы в порт Мариуполь. С применением оружия РФ подбила еще два украинских корабля «Бердянск» и «Никополь». Вследствие конфликта, 23 украинца стали военнопленными РФ.

Военное напряжение в акватории Азовского моря начало нарастать еще с апреля 2018 года, когда российские пограничники начали задерживать корабли, идущие в украинские порты, или на выходе из них. Позже Россия попросту начала по несколько дней не пропускать суда через Керченский пролив.

Почему РФ решилась на провокацию именно сейчас? Одна из версий – отвлечение внимания своего народа от нарастающих экономических и социальных проблем в стране, именно эту версию и рассмотрел OBOZREVATEL.

Кремль проигрывает выборы

9 сентября во всех регионах РФ прошли очередные выборы губернаторов. В результате волеизъявления народа стало ясно, что правящая партия путинского режима «Единая Россия» очень серьезно сдала свои позиции впервые с 2012 года.

Во время выборов в четырех регионах — в Приморье, Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии — кандидаты от «Единой России» не смогли набрать необходимые 50% голосов. Кроме того, правящая партия проиграла на выборах в региональные парламенты трех регионов — Хакасии, а также Иркутской и Ульяновской области. В итоге занимающие губернаторские посты единороссы проиграли соперникам из ЛДПР во втором туре во Владимирской области и Хабаровском крае.

Президент РФ Владимир Путин

Стоит отметить, что явка избирателей на выборные участки была крайне мала, в некоторых регионах она не достигла и 30%. Россияне попросту разочаровались и отказались участвовать в цирковом представлении под название «выборы в России».

Российская экономика летит в трубу

В ноябре этого года эксперты Bloomberg посчитали, сколько потеряла российская экономика с 2014 года из-за введенных против нее санкций Запада. По их оценкам, рост ВВП в РФ не досчитался 10%, из них 6% Россия потеряла именно из-за вводимых ограничений. Еще 4% объяснили мировыми падениям цен на нефть.

Моделирование Bloomberg также показывает, что в долгосрочной перспективе санкции продолжат оказывать неблагоприятное влияние на экономику России. По мнению экспертов, РФ вряд ли достигнет экономического роста на уровне 3% к 2021 году.

Отметим, что по состоянию на март 2014 года, когда Российская Федерация оккупировала полуостров Крым, курс рубля к доллару составлял 35-36 рублей. За почти 5 лет военной агрессии на территории Украины курс рубля стремительно поднимается к психологической отметке – 70 рублей за доллар, то есть за это время российская валюта упала почти в два раза.

По словам экономических экспертов, дальнейшее введение санкций только будет усугублять ситуацию с экономическим ростом в РФ, вследствие чего реальные доходы россиян будут падать. В условиях санкций также страдает работа многих российских предприятий, что несомненно скажется на росте безработицы в стране.

Массовые протесты против пенсионной реформы

На фоне экономического кризиса россияне крайне негативно восприняли внесенный правительством 16 июня 2018 года законопроект о повышении пенсионного возраста. Согласно реформе, пенсионный возраст для мужчин и женщин поднимается на 5 лет – до 65 и 63 лет соответственно.

По убеждению многих ученых, большинство россиян просто не доживут до своего пенсионного возраста. Средняя продолжительность жизни в России по состоянию на 2018 год – составила 72,4 года, при этом у мужчин она составляет 67,5 лет, а это означает, что в среднем мужской пол проведет на пенсии всего 2,5 года. Женщинам повезло гораздо больше, в среднем они смогут провести на пенсии аж 17 лет.

Законопроект вызвал массу критики и недовольства со стороны российских граждан, которые вылились в массовые протесты во многих городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. На акции вышли десятки тысяч людей, более 500 были задержаны. Многие из митингующих твердили, что на пенсию пора самому Путину.

Протесты в России, сентябрь 2018

Протесты в России, сентябрь 2018

Протесты в России, сентябрь 2018

Несмотря на все протесты, 3 октября глава Кремля все же подписал скандальный законопроект, который ранее был принят Госдумой РФ, с небольшой поправкой – возраст выхода на пенсию для женщин снизили с 63 до 60 лет.

Митинги в Ингушетии

Пока Владимир Путин занят «защитой русских» на востоке Украины, он даже не заметил раскола в своем государстве. 26 сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о границе между республиками, согласно которому под контроль Грозного переходит часть Сунженского района Ингушетии.

4 октября парламент Ингушетии ратифицировал соглашение о границе с Чечней. Это было сделано, несмотря на требование Конституционного суда Ингушетии провести референдум по этому поводу.

Тогда тысячи людей вышли под парламент Ингушетии на массовые протесты с требованием отменить все договоренности в подписанном соглашении и провести референдум о пересмотре границ. На пятый день митинг был санкционирован властями до 15 октября. Перерыв круглосуточной акции протеста продлился с 18 по 31 октября 2018 года.

Митинги в Ингушетии, октябрь 2018

Митинги в Ингушетии, октябрь 2018

Митинги в Ингушетии, октябрь 2018

30 октября Конституционный суд Республики Ингушетия признал соглашение о пересмотре границ неконституционным и отменил его действие. Вместе с тем Евкуров заявил, что действие соглашения не может быть отменено, «поскольку договоры между двумя субъектами Российской Федерации, затрагивающие интересы обоих регионов, должны быть проверены только на соответствие Конституции Российской Федерации и исключительно Конституционным судом Российской Федерации».

В связи с этим он подал соответствующий запрос в Конституционный суд Российской Федерации. В пресс-службе суда подтвердили, что запрос получен, его рассмотрение назначено на 27 ноября. Именно в этот день ингуши снова собрались выйти на улицы в поддержку отмены соглашения о передачи части территорий Чеченской Республике.

То, что агрессивные действия РФ по отношению к украинским военным кораблям – это попытка российских властей отвлечь свой народ от экономических и социальных проблем, считает и российская оппозиционерка Ольга Курносова. В комментарии OBOZREVATEL россиянка подтвердила, что Кремль перестает справляться с ситуацией.

Российский корабль идет на таран

Захваченные украинские корабли в Керчи

«Самое первое, что приходит в голову – это отвлечение россиян от того, что происходит в России. А там происходит затяжной экономический кризис, потеря управляемости, соответственно очередной скандал на выборах в Приморье, где не зарегистрировали кандидата, который победил на выборах, результаты которых были отменены. Там происходит беспрецедентное падение рейтинга самого Путина. В России происходит много того, с чем Кремль просто перестает понимать, как справляться», – говорит российская оппозиционерка.

«Поэтому налицо желание очередного витка агрессивной риторики — забить все СМИ украинской тематикой. При этом там уже говорят, что это Украина совершила провокацию, и я бы хотела понять, в чем именно эта провокация была?» – добавила она.

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