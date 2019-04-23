У ПСО появился еще один зампред — руководитель московского представительства

19:41 23 апреля 2019.

Политика, Южно-Сахалинск

На официальном сайте правительства Сахалинской области опубликована информация об еще одном новом высокопоставленном игроке в команде Валерия Лимаренко — и. о. зампредседателя ПСО назначен Виталий Гудин. Он будет руководителем представительства региона в Москве. До назначения на должность в региональной исполнительной власти он работал в министерстве экономического развития России.

С учетом назначенного сегодня Кирилла Подберезного, Гудин станет уже 7-м зампредом в нынешнем составе ПСО (не считая двух замов губернатора).

В команде предыдущего губернатора области Олега Кожемяко должность представителя в столице занимал заместитель Сергей Подолян. Он покинул свой пост еще в марте.

Виталий Гудин родился 6 марта 1959 года в Москве. Имеет два высших образования: инженера-механика по специальности «производство летательных аппаратов» (1982 год, Московское ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени высшее техническое училище имени Н. Баумана) и экономиста со знанием иностранного языка по специальности «Международные экономические отношения (мировая экономика)» (1995 год, Всероссийская академия внешней торговли).

Награжден почетными грамотами Минэкономразвития России, Правительства РФ, Евразийской экономической комиссии, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Высшего Евразийского экономического совета «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени.

Женат, имеет сына.

Трудовая деятельность:

1982-1986 — инженер подразделения № 24 Научно-исследовательского института авиационной автоматики, Москва

1986-1988 — служба в Советской Армии

1988-1995 — инженер-конструктор, инженер-конструктор III категории, инженер-конструктор II категории подразделения № 24 Всероссийского научно-исследовательского института автоматики, Москва

1995-1995 — главный специалист АОЗТ «Русско-Европейский торговый дом АККОР», Москва

1995-1997 — коммерческий директор ООО «Самсон», Москва

1997-1999 — генеральный директор ТОО «ВОК Компани Лимитед», Москва

2000-2004 — эксперт Торгпредства России в Великобритании, Лондон

2004-2012 — начальник отдела таможенного тарифа на продукцию сельского хозяйства, химической и лесной промышленности департамента тарифного регулирования; заместитель начальника отдела тарифного регулирования департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности и таможенного дела; заместитель директора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности; заместитель директора сводного департамента анализа и регулирования внешнеэкономической деятельности; директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации, Москва

2012-2016 — директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Евразийской экономической комиссии, Москва

2016-2017 — начальник управления координации международного сотрудничества Департамента международного сотрудничества Центрального банка Российской Федерации, Москва

2017-2019 — директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Российской Федерации, Москва





Источник