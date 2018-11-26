У Порошенко рассказали, о чем президент говорит с Меркель

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном режиме обсудили инцидент в Керченском проливе

Об этом пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил в Facebook, передает «ДС».

«Петр Порошенко проинформировал о грубом акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и действиях Украины в ответ, в том числе введении режима военного положения», — говорится в сообщении.

По словам Цеголко, Меркель выразила обеспокоенность эскалацией российской агрессии с применением оружия и сообщила, что будет делать все для деэскалации.

«Глава Украинского государства заявил о неприемлемости агрессивных действий России и призвал международное сообщество усилить давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей», — написал Цеголко.

Также была достигнута договоренность продолжить украинского-германские консультации для разрешения ситуации.

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Напомним, в ночь на 26 ноября Петр Порошенко поддержал предложение СНБО о введении военного положения в Украине сроком на 60 суток. Соответствующий указ главы государства теперь должна поддержать Верховная Рада.

Вопрос о введении военного положения встал на повестке дня после вооруженной атаки российских пограничников на украинские катера в Азовском море, в результате которой как минимум шесть украинских моряков были ранены.

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