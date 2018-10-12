У Порошенко потеряли подарки от Белого дома

Видео: YouTube / Пострепорт #1 / Схемы

Администрация президента и Фонд президентов Украины признались, что не знают о судьбе подарков Петру Порошенко от Белого дома. Об этом говорится в спецпроекте «Пострепорт» программы «Схемы: коррупция в деталях».

Отмечается, что Порошенко во время визита в США в сентябре 2014 года получил блюдо от американского президента Барака Обамы с именной надписью стоимостью 700 долларов, а также от вице-президента США Джо Байдена скульптуру орла из нержавеющей стали на инаугурации стоимостью 600 долларов. Об этом журналистам совместного проекта «Радио Свобода» и телеканала UA: Первый рассказали в «Федерации американских ученых».

Скрин: YouTube / Пострепорт #1 / Схемы

АПУ передала письменный перечень подарков, полученных Порошенко на посту главы государства, в котором вышеупомянутые подарки отсутствуют. Как рассказала руководительница Фонда президентов Украины Людмила Галаган, ни тарелки, ни скульптуры орла у них нет.

По словам юриста общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталия Цокура, по процедуре Порошенко должен в течение месяца с момента получения презентов передать их в АПУ, а те должны передать их в Фонд президентов Украины (находится в столичной библиотеке им. Вернадского).

Также юристы обратили внимание на стоимость подарков: по состоянию на сентябрь 2014 года максимальная сумма для подарка, которую чиновник мог получить, составляла 625 гривен и 1218 гривен — совокупно стоимость всех подарков в год. В то же время совокупная стоимость двух презентов от Белого дома составляет 1300 долларов.

Скрин: YouTube / Пострепорт #1 / Схемы

«В случае, если президент получает подарок, который выше минимума — это рассматривается как правонарушение, связанное с коррупцией. Субъект уполномоченный является НАПК — оно и должно решать соответствие дара и нарушение или нет», — рассказал Цокур.

Добавим, что в Украине на официальном сайте президента не публикуют данные о подарков главе государства, а также не оценивают стоимость таких презентов — в отличие от других стран.

Например, в июне 2017 года президент Порошенко подарил премьеру Великобритании Терезе Мэй ожерелье, которое Лондон оценил в 160 фунтов стерлингов. Мэй приобрела этот подарок за собственные средства. Презенты более 140 фунтов британским чиновникам приходится покупать, если они хотят оставить их себе. И эти данные публикуют на официальном сайте британского правительства.

Как сообщалось ранее, в феврале президент Украины Петр Порошенко подарил президенту Литвы Дале Грибаускайте «Луцкий» список Второго Литовского Статута. Даля же перед этим подарила Порошенко перископ.

Напомним также, что Порошенко во время своей встречи с главой Франции Эммануелем Макроном передал политику картину, которую написал узник Кремля журналист Роман Сущенко в 2001 году.

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Видео: РБК-Украина

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