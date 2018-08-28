У Порошенко допускают денонсацию соглашения с РФ по Азовскому морю

Представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявляет, что по поводу денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю проводятся совещания и будут приняты соответствующие политические решения

Борис Бабин. Фото: УНИАН

Об этом он сказал в эфире «112 Украина», передает «ДС».

«У нас были соответствующие совещания, мы выслушивали позицию соответствующих ведомств и по вопросам соглашения 2003 года, и по более контраверсионному соглашению 1993 года относительно рыболовства на Азове. Но главным в противодействии агрессору и в Крыму, и на Донбассе, и в Азовском море является усиление соответствующей военной и безопасностной составляющей», — сказал Бабин.

Он выразил уверенность, что на основании тех материалов, которые предоставляло Представительство Президента, другие органы власти, которые знают реальное положение дел на Азовском море, будут одобрены соответствующие политические решения, а в пределах полномочий органы власти будут их выполнять и искать соответствующие механизмы их реализации.

«То, что этот вопрос, безусловно, находится в приоритетном внимании и Президента Украины, и центральных уполномоченных органов власти — я это гарантирую», — сказал Бабин.

Как сообщала «ДС», ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что о денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю не может быть и речи.

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