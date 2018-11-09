У Омеляна назвали самых непунктуальных авиаперевозчиков

Мотор Сич стала самой пунктуальной украинской авиакомпанией октября по версии Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры опубликовало рейтинг самых пунктуальных украинских авиакомпаний октября 2018 года.

Лидером рейтинга стала авиакомпания Мотор Сич. 95,6% ее рейсов отправлялись без задержек. За ней идет Роза Ветров – 93,4%. Третье место в рейтинге заняла МАУ – (86,6%).

Далее идут Анда Эир (85,7%), Скай Ап (81,3%), Янейр (73,7%), Азур Эир Украина (63,9%), Браво (56,6%), Атлас Джет Украина (53,8%).

Из иностранных компаний, согласно рейтингу, самыми пунктуальными стали Qatar Airways, Ellinair, Bulgaria Air, Aegean Airlines и Iraqi Airways.

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