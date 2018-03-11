У ОБСЕ должен быть полный доступ к границе Украины с Россией, — Могерини

В Европейском Союзе хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине имела бы полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом. Об этом в интервью УНИАН заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

«Если бы миссия, согласованная Советом Безопасности ООН, могла бы все это ускорить и помочь продвижению реализации минских соглашений, мы бы, конечно, были только «за»», — подчеркнула она.

Могерини также подчеркнула, что у ЕС нет усталости от Украины, хотя «некоторые реформы не продвигаются так быстро, как хотелось бы».

Напомним, визит Федерики Могерини в Украину начнется завтра, 12 марта. В ходе визита она встретится с премьер-министром Владимиром Гройсманом, а также представит новую информационную кампанию «Продвигаясь вместе вперед».

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