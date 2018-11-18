У нее самое маленькое кафе в Польше и это круто. История успеха одной украинки

Инна Яровая вместе с мужем эмигрировали в Польшу 3 года назад. Не долго думая, вместе открыли несколько предприятий и успели стать ньюзмейкерами местных СМИ! О тонкостях ведения бизнеса в Польше — в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL.

История переезда

В Украине я работала директором по развитию рекламного агентства и посещала разные профессиональные мероприятия и конференции. На одном из них я познакомилась с командой Google. Впоследствии получила предложение занять должность менеджера по развитию рекламных агентств в программе Google Partners в Польше. То есть, это была работа не в самом Google, а в отдельной организации, которая обслуживает этот проект и находится в Варшаве. Я приняла предложение и в ноябре 2015 года мы с мужем переехали в Польшу. Фактически, не мы выбрали Варшаву, а Варшава выбрала нас.

Работа и собственный бизнес

Мы переехали уже с целью открыть собственное дело. В Киеве мы думали об этом, но работа в рекламном агентстве, где мы вместе с мужем работали, отнимала много времени. Мы уходили рано и приходили ночью. Поэтому не было времени на свой бизнес, а в Варшаве не было выхода. Мы должны были что-то делать. Поэтому еще в Киеве начали готовиться к открытию.

Решили, что это будет кофейня, потому что это бизнес с минимальным порогом входа и быстрой окупаемостью. Это приятный бизнес. При выборе бизнеса самое важное выбрать дело, которое тебе нравится. Потому что будет нелегко. А когда ты занимаешься бизнесом, который тебе не нравится, то будет совсем катастрофа. Сразу по приезду в Варшаву начали искать помещение.

Единственное более или менее нормальное место, которое мы нашли, было всего 6м2. Было решено брать и пробовать. Так появилась кофейня «Dobro & Dobro». Наш основной минус — размер, мы превратили в огромный плюс. Мы связались с Книгой рекордов Польши и они подтвердили, что наша кофейня является самой маленькой в Польше! Получили сертификат.

Сегодня о самом маленьком кафе более 200 материалов в 11 странах мира. Работают две кофейни в Люблине и Вроцлаве. К нам ежедневно приходят сотни клиентов со всего мира. Мы набили очень много шишек, прошли все возможные сложности, создали работающую бизнес-модель современной кофейни. Поэтому начали продавать франшизу. Но пока только украинцам, потому что нам важно, чтобы украинских предпринимателей в Польше становилось больше.

Как стать предпринимателем в Польше

Не сложнее чем в Украине. Есть инструкция, которой ты придерживаешься. Для иностранца, который не имеет карты поляка, нужно открывать предприятие через ООО (аналог украинского общества с ограниченной ответственностью). У меня есть карта поляка, и я открыла предпринимателя — физическое лицо предпринимателя. У меня это заняло несколько дней. Можно сделать онлайн, затем в администрации города подтвердить это подписью.

Знаю, что многие наши соотечественники платят бешеные деньги для того, чтобы им открыли ООО, или другой вид предпринимательской деятельности. Мне это странно, потому что это простая процедура. Все подскажут, главное читать и не лениться. Но стать предпринимателем легкое дело, а стать успешным предпринимателем — это сложный процесс.

Бизнес на две страны

Открытие своей фирмы в Польше позволило вести сразу несколько бизнесов. Так, например, после запуска кафе мы запустили подарочный сервис DobroBох. Через год был запущен детский этно-бренд «Колискай». Белье на основе украинских оберегов, с производством в Украине и продажами в Европу.

В Киеве нам очень трудно вести текстильный бизнес: тяжело выйти в ритейл, практическое отсутствие качественных и доступных тканей, высокая себестоимость т. д. Поэтому мы с моей подругой-партнером ищем различные пути развития, в том числе, продажи в Европу, где больше развита электронная коммерция.

Ведя бизнес в Польше, сразу видишь со стороны проблемы в бизнесе и потенциал развития. Поэтому уже 2 года работает украинское-польское е-коммерс агентство Promobill. Так мы помогаем украинским компаниям построить маркетинговые компании и продажи в Польше, а польским — в Украине. Часто нашими клиентами становятся клиенты из других стран Европы, что говорит о потенциале Украины как рынка сбыта.

Перенимая польский опыт и европейский в целом, мы начали первые в Украине проводить имиджевые кампании в отечественном e-commerce. Считаю, это отличная тенденция, когда международный опыт реализуется в Украине. Хотя бы ради этого стоит эмигрировать!

Жилье

Для того, чтобы получить кредит на жилье, должна быть кредитная история. Банк должен видеть, что мы брали кредит и отдавали его. Это основание, чтобы нам поверили. Именно с такой целью мы брали небольшие кредиты, чтобы открыть кредитную историю. Фактически, иностранец в Польше попадает в замкнутый круг. Для того, чтобы получить кредит должна быть кредитная история.

Для того, чтобы была кредитная история, тебе должны его первый раз дать, а не дают. Нам первые два года не давали даже на 100 злотых. Со временем мы выпросили: показывали наши доходы и этим завоевали доверие. Сейчас мы стали брать больше кредитов, чтобы потом взять кредит, например на жилье.

Процент лояльный, по сравнению с Украиной. Например, мы брали кредит в Киеве на квартиру, когда доллар стоил 10 гривен, а отдавали — 25. Огромные проценты! Здесь наш знакомый взял кредит под 4,5%. Он говорил, что это не очень выгодные условия, но он рад, что получил его. Поэтому, обидно сравнивать, как переплатили мы. Мы мечтаем о кредите на жилье, потому что та сумма, которую мы платим за аренду, равняется той сумме, которую мы могли выплачивать за собственное жилье.

Очень популярная практика, когда украинцы получают кредит на жилье в Польше, возвращаются в Украину, а в квартиры селят квартирантов, которые месячной оплатой покрывают этот кредит. Таким нехитрым способом выплачивают кредит.

Налогообложение

Специальных условий по налогам для эмигрантов нет. Существует хорошая практика, когда молодое предприятие начинает работу, то оно имеет льготы — 1,5 года. Платятся меньшие «зусы» — аналог государственного страхования. Упрощенная система работы. Например, за покупку кассового аппарата возвращается часть денег. Затем, когда истекает установленный период — становится труднее. Да, мы платим высокие налоги.

Я не скажу, что это труднее, чем в Украине. Просто в Украине есть много путей обойти это — не показать, скрыть. Здесь все проверяется. Это наша гарантия, значит за это мы получаем нечто большее. Например, сейчас я в декрете и получаю помощь от государства. Мы платим налоги, но есть гарантия, что они вернутся к нам в виде отремонтированной остановки у дома, тротуара и т. д. Что-то такое, что улучшает жизнь. Я вижу куда идут мои налоги, однозначно! Я вижу это и в Киеве — те же дороги начали ремонтировать… Думаю, эта положительная тенденция и до нас дойдет.

Отношение к эмигрантам

Отношение к эмигрантам, которое мы почувствовали — очень положительное. Мне никто не говорил, что я забираю рабочие места, или еще что. Наслышаны, что такие ситуации есть. Но не такая острая ситуация с украинскими эмигрантами в Польше, как ее описывают. Факт, что украинцев больше и, конечно, ситуаций различного характера будет больше, чем с теми же россиянами или белорусами. Группа эмигрантов, которая больше, та и будет больше страдать. Я это рассчитываю и воспринимаю так. Негативных примеров у меня нет. Возможно, нам повезло, возможно мы не провоцируем.

Есть стереотипы, что украинцы — это низкоквалифицированная рабочая сила. Действительно, больше людей приезжают в Польшу на низкоквалифицированную работу. Недавно в Польше была запущена кампания — по Варшаве были развешаны постеры с украинками разных профессий (уборщицы, няни). Суть этой программы — привлечь внимание к тому, что низкоквалифицированная работа не всегда защищена, что украинцы страдают.

Из-за такой странной подачи начали воспринимать это через стереотипы, что украинцы действительно работают только на таких работах. Альтернативно была создана другая серия, с успешными украинками, которые открывают свой бизнес. Таких украинок действительно много, и они более агрессивны, с предпринимательской жилкой, чем поляки. Саму ситуацию об отношении поляков, проблемы, обостряют сами чиновники, политики, а также в определенной степени журналисты. Да, здесь все не так хорошо, но чем больше будем заострять внимание, то так нас и будут воспринимать.

Вывод

Я, мой муж и родная сестра чувствуем себя в Варшаве комфортно. Комфортно — это на 100% правильное для Варшавы слово. Это и Европа, к которой мы стремимся. Поехать дальше на Запад — это уже не такая чистая Европа, немного взбунтовавшаяся другими эмигрантами из Восточных стран. А Варшава — это чистюля-отличница.

Например, я гуляю с коляской — могу доехать в любую часть города, у меня нет препятствий. Очень много инкубаторов для молодых предпринимателей. Мощно работает гугл-кампус. Много делается, чтобы развивалось предпринимательство. Варшава развивается, строятся новые районы, а значит, город готов принимать новых жителей. Это видно и это радует! Мне здесь более тесно, чем в Киеве. Киев живет бурно, у него больше желания выжить.

Живя в Варшаве 3 года, первые полтора я жила на 2 страны и отказалась от перелетов на 7 месяце беременности. Могу сказать, что со всеми эмигрантами, ведущими бизнес в Польше, происходит магическая вещь — стираются границы. Хочется делать больше. Уже не страшно прийти в банк, санэпидемстанцию, налоговую.

Сейчас хочется больше! Я называю таких людей «эндорфинами-наркоманами», которым мало и мало. Нам мало здесь. Мы поняли, что кофейня — классно. А если две? А если в разных городах? Это желание больше попробовать, рискнуть, сделать… Мы становимся зависимы от него. Через год после кафе я отрыла «Колискай».

Я вижу как много украинцев, которые попытались здесь, возвращаются и открывают бизнес в Украине. Или будучи в Польше хотят связать себя с Украиной, открывают международные компании. Я не считаю, что эмиграция это что-то плохое. Надеюсь, что скоро не будет привязки к странам и принадлежность к миру — это тренд, который будет развиваться!





Источник