У нас со Словакией большие возможности добрососедства, — Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у Украины со Словакией нет острых вопросов, а есть большие перспективы для сотрудничества

Фото: facebook Volodymyr Groysman

Об этом он заявил во время брифинга в Братиславе по результатам встречи с премьер министром Словакии Петером Пеллегрини, информирует Depo.ua.

«У нас со Словакией нет никаких острых вопросов на повестке дня. У нас есть большие возможности, которые могут сделать наши страны более сильными и более экономически развитыми», – заявил Гройсман.

«Мы договорились о том, что в течение ближайших месяца-полтора состоится заседание нашей межправительственной комиссии, на которой министры двух правительств поставят очень четко те вопросы, которые важны для нашей дальнейшей глубокой интеграции и углубления сотрудничества в различных сферах: экономике, энергетике, инфраструктуре», – добавил премьер-министр.

Напомним, 16 апреля Владимир Гройсман встречался со своим словацким коллегой Петером Пеллегрини.

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