У Климкина эмоционально отреагировали на письмо Сенцова

Министерство иностранных дел Украины потребовало от России немедленно допустить врачей к украинскому режиссеру Олегу Сенцову

Об этом в Twitter написала спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца, передает «ДС».

«Как трудно читать письма Олега Сенцова … Состояние критическое. Требуем от РФ допустить украинского консула и врачей. Требуем его освобождения», — отметила она.

В другом сообщении спикер МИД сообщила, что ведомство уже отправило Москве ноту с требованием допустить врачей к режиссеру.

Напомним, сегодня СМИ опубликовали письмо, в котором Олег Сенцов сообщил о прекращении голодовки с 6 октября. Также он рассказал о своем состоянии здоровья и насильственном кормлении.

Как сообщала «ДС», советник президента России, председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов подтвердил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов прекратил голодовку.

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