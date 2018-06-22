У гривны новые проблемы: каким будет курс доллара до конца лета

Гривна, укреплявшаяся последние несколько месяцев, в середине июня начала падать. По мнению экспертов, на это есть как внутренние, так и внешние причины. При этом говорить о начале устойчивой девальвации украинской валюты пока рано. Вместе с тем, ситуация на мировых рынках такова, что в ближайшее время курс гривны все же начнет снижаться. «Апостроф» разобрался в ситуации.

Гривна на удивление многих в этом году стала одной из наиболее стабильных валют мира, а по версии агентства Bloomberg даже оказалась мировым рекордсменом по темпам укрепления. Однако в последние дни жителей Украины удивляет то, что курс гривны начал медленно, но уверенно падать, что даже вызвало легкую панику на валютном рынке.

МВФ, зарплаты и не только

Эксперты, опрошенные «Апострофом», видят несколько причин произошедшего.

Одной из них стала реакция Международного валютного фонда на принятие в Украине закона о Высшем антикоррупционном суде, запуск которого, как и повышение цен на газ для населения, являются условиями выделения Киеву долгожданного кредитного транша на сумму около $2 млрд.

«Очень странный процесс [вокруг] принятия закона об антикоррупционном суде, напоминания фонда о ценах на газ в разгар предвыборного периода», — отметил в разговоре с изданием член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

С ним согласен старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин. «МВФ высказал свое мягкое недовольство, а также подтвердил свое намерение по поводу повышения цен на газ для населения. Конечно же, спекулятивный рынок воспринял это исключительно как фактор отсутствия в ближайшее время транша, соответственно, гривна будет испытывать дополнительное давление», — пояснил эксперт «Апострофу».

Еще одним фактором укрепления доллара является исходящая от властей и имеющая признаки предвыборной риторики информация о предстоящем повышении зарплат на фоне вялого экономического роста. «Данное повышение (курса доллара) может рассматриваться как определенный риск для бюджетной политики и инфляционного давления», — пояснил Андрей Шевчишин.

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Кроме того, на гривну давит ситуация вокруг облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — многие нерезиденты в последнее время погашали облигации, в результате чего на рынке оказалось много гривны, значительная часть которой была направлена на покупку валюты.

«Отчасти речь идет о ситуативном факторе, таком как продажа большого объема гривны после погашения ОВГЗ», — рассказал «Апострофу» специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

По словам Андрея Шевчишина, если по состоянию на 6 июня у нерезидентов в гривневых ОВГЗ было более 10,7 млрд грн, то на 21 июня их стало 10,1 млрд грн. «То есть у нас за счет погашения, за счет продажи ушло порядка 600 млн грн нерезидентов из ОВГЗ», — пояснил он.

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Во всем виноват Трамп?

Но есть и внешние факторы ослабления нацвалюты. Большая их часть связана с действиями США — это, в частности, повышение учетных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) и «торговые войны», которые пытается вести с другими странами американский президент Дональд Трамп.

По словам Андрея Шевчишина, «торговые войны» «обвалили цены на сельскохозяйственную продукцию, металлургическую продукцию на мировых рынках, и это – прямое влияние на Украину».

Виталий Шапран, в свою очередь, отметил, что 2018 год начался при мировых ценах на нефть (которую Украина импортирует) на уровне $65 за баррель, а железорудного сырья (которое Украина экспортирует) — $80 за тонну, «а сейчас железорудное сырье упало в цене до $65, а нефть выросла до $75». Также, по его словам, в последние две недели наблюдалось значительное снижение цен на зерновые культуры, которые также являются важной частью украинского экспорта. «То есть во втором квартале 2018 года конъюнктура мирового рынка развернулась не в нашу сторону», — пояснил специалист.

Как отметил Сергей Фурса, сейчас по отношению к доллару падает не только гривна. «Мы видим такую же картину по всем валютам развивающихся стран на этой неделе. Это связано с «торговыми войнами» Трампа – они пугают инвесторов, заставляют пересматривать прогнозы по развитию мировой экономики, и есть понимание, что сильнее всего ударит по экономикам развивающихся стран», — сказал он.

В связи с этим старший аналитик инвестиционной компаний «Альпари» Вадим Иосуб считает, что сейчас правильнее говорить не о падении гривны, а об укреплении доллара.

«После прошедших на минувшей неделе заседаний ФРС и ЕЦБ (Европейский центральный банк, — «Апостроф») доллар стал расти во всем мире, к большинству валют развитых стран и ко всем валютам развивающихся стран без исключения. Например, валютная пара EUR/USD с прошлого четверга снизилась с 1,1850 до 1,1535, а в течение нынешнего четверга на короткое время опускалась ниже 1,1510, обновив минимумы с июля прошлого года. Индекс доллара DXY также вырос к уровням, на которых был 11 месяцев назад», — рассказал эксперт изданию.

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Все сложно

Означает ли все сказанное, что гривна в нынешнем году достигла потолка и тренд на валютном рынке сменился на падение украинской валюты? Как известно, в последние годы гривна укреплялась весной-летом, а с осени или с конца лета начинала падать, что продолжалось примерно до середины зимы.

Эксперты уверены, что о смене сезонного тренда пока речь не идет. Более того, тенденция к падению гривны как минимум приостановилась.

«Уже в четверг (21 июня) доллар немного снизился к гривне и на межбанке, и на наличном рынке, так что «хоронить» национальную валюту и паниковать по этому поводу пока рано», — заявил Вадим Иосуб.

«Мы еще остаемся в границах 26-26,5-27 грн/$1. Предложение валюты еще достаточно высокое на внутреннем рынке. Сезонный фактор продолжает сдерживать курс от более резких колебаний», — отметил Андрей Шевчишин. По его словам, до середины июля валютный курс, скорее всего, будет находиться «в легких колебаниях плюс-минус 1%».

Сергей Фурса также не исключил, что в течение лета гривна еще покажет некоторое укрепление, прежде чем уйдет в сезонную девальвацию: «Можно отыграться до 26 грн/$1, но, учитывая неблагоприятные тенденции на глобальных рынках, мы можем и не увидеть укрепления».

По словам эксперта, внешняя ситуация для гривны остается опасной, а потому «внешнее давление на гривну может продолжиться, и тогда разворот (тренда) просто произойдет раньше, чем обычно мы это наблюдаем».





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