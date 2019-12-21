У экс-главы Укрбуда Микитася арестовали автопарк из шести элитных авто. , Экономика

В результате обысков у экс-президента строительной корпорации Укрбуд Максима Микитася арестованы элитные автомобили.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, постановлением Печерского районного суда Киева наложен арест на шесть элитных авто.

«Совместными усилиями Государственного бюро расследований и Генеральной прокуратуры Украины наложен арест на автопарк народного депутата Украины VIII созыва, возможно причастного к легализации более 200 млн грн доходов, полученных незаконным путем», — говорится в сообщении.

В ГБР ведется расследование в рамках дела, по подозрению экс-депутата в подлоге документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами. Данные об этих операциях и полученных доходах внесены в декларацию кандидата в народные депутата Украины 8-го созыва, говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается. Квалификация: легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины); подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что народный депутат VIII созыва Максим Микитась фигурирует также по делу о квартирах для Нацгвардии. 2 октября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило Микитасю о подозрении в организации завладения чужим имуществом.

Высший антикоррупционный суд отпустил Микитася, подозреваемого в схеме с квартирами для Нацгвардии, под залог в 5,5 млн грн.





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