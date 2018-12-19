У Commvault в России и СНГ сменился руководитель — Computerworld Россия

Источник: Commvault
12:42 19.12.2018
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Занимавший эту должность с 2016 года Андрей Вышлов назначен на руководящую должность в регионе EMEA.
В компании Commvault, занимающейся облачными технологиями и управлением данными, сменился региональный директор в России и СНГ. Им стал Иван Засохлин. В 2019 году он займется расширением присутствия компании в регионах России. Для этого Commvault представит новое продуктовое решение с простой интеграцией Commvault Hyperscale Appliance.
Помимо расширения присутствия компании в регионах в 2019 году также планируется увеличение партнерской сети и повышение статусов уже имеющихся партнеров. На сегодняшний день российский офис Commvault тесно сотрудничает с «Softline», «IBS Platformix», «КРОК», «Системный софт», «Инфосистемы Джет» и «Техносерв».
Иван Засохлин получил образование по специальности «Мировая Экономика» в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики. Имеет десятилетний опыт работы в международных ИТ-компаниях, таких как Hewlett-Packard, Dell EMC, Commvault.
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Отставки и назначения
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