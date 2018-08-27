У 11 чиновников нашли собственные места для замаливания грехов

В декларациях 11 должностных лиц обнаружены собственные часовни и даже церкви

Об этом говорится в расследовании проекта «Декларации» на Bihus.Info, сообщает «ДС».

Аналитики проекта составили рейтинг, на первом месте которого оказалась бывшая инспектор Харьковской таможни Ирина Табака. В ее декларации перед увольнением можно увидеть недостроенную часовню площадью 295 кв. м, которая находится в собственности Религиозного управления Харьковского экзархата Украинской греко-католической церкви и пользуется ею муж Табаки, который является священником.

Второе место, согласно исследованию, заняла государственный регистратор Богородчанского поселкового совета Ивано-Франковской области Арина Гринишин. Она владеет 90% здания въездных ворот Доминиканского монастыря ХVІІІ века. Остальные 10% принадлежат заведующему Богородчанской районной государственной нотариальной конторы Ивану Войташеку, однако задекларировал он их как простое нежилое помещение, скромно умолчав в описи имущества, что это именно церковь.

По данным аналитиков, бронзовым призером рейтинга стала ведущая специалистка Главного управления Госгеокадастра в Тернопольской области Леся Домитрак. Ее муж владеет монастырем святого Иосифа площадью 273,7 кв. м.

Четвертая позиция за новым судьей Конституционного суда Сергеем Головатым. Он задекларировал 200-метровую Свято-Покровскую церковь в поселке Вильшана Черкасской области, которая была сооружена за его счет.

Замыкает топ-5 рейтинга депутат Николаевского поселкового совета Днепропетровской области и по совместительству настоятель двух храмов Иван Батиг. Он внес в декларацию аренду одного из своих «рабочих мест» — церкви в селе Широкая Дача площадью 200 кв. м.

Согласно результатам исследования, также культовые сооружения задекларировали:

— депутат Староконстантиновского райсовета Хмельницкой области Елена Фурсова (храм площадью 175,8 кв. М);

— главный госинспектор Черновицкой таможни Михаил Москалов (недостроенная часовня площадью 70 кв. с);

— консультант Аппарата Верховной Рады Елена Куцел (часовня площадью 65,4 кв. с);

— народный депутат из фракции «Оппозиционный блок» Михаил Папиев (часовня площадью 28 кв. м);

— судья Верховного суда Николай Лагнюк (часовня площадью 16 кв. м).

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