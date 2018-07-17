Тёмный лес: как Украина стала лидером по экспорту контрабандной древесины в ЕС

Украина заняла первое место по поставкам контрабандной древесины в страны ЕС, обогнав по этому показателю Африку и Латинскую Америку. Об этом говорится в докладе британской неправительственной организации Earthsight. Её специалисты подсчитали, что за последние 4 года объём нелегального экспорта древесного сырья из Украины в Европу вырос на 75% и в 2017 году достиг €1 млрд. Результаты исследования, проведённого по заказу британцев, показали, что в подавляющем большинстве случаев противозаконная вырубка проводится под видом «санитарной» — используются деревья хорошего качества, не предназначенные для сырьевых поставок. Экологи отмечают, что массовое уничтожение карпатских лесов уже привело к негативным последствиям.

«Скандал международного уровня»

Украина заняла первое место в мире по объёмам экспорта контрабандной древесины в ЕС, сместив с лидерских позиций страны Африки и Латинской Америки. Об этом говорится в отчёте британской неправительственной организации Earthsight, изучающей проблему незаконной вырубки лесов.

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В документе под названием «Соучастие в коррупции. Как ЕС стимулирует безудержную незаконность в украинских лесах» подчёркивается, что, несмотря на соответствующий мораторий, темпы нелегальной вырубки массивов на Украине и поставки древесного сырья за рубеж постоянно растут. Так, за последние четыре года экспорт леса из этой страны в государства ЕС, на которые приходится две трети поставок украинской древесины, увеличился на 75% — до €1 млрд по итогам 2017 года.

Специалисты Earthsight утверждают, что, по их данным, сотни государственных компаний сознательно идут на многочисленные нарушения во время лесозаготовки. Так, почти 60% текущей вырубки проводится со значительными «отступлениями» от законодательства — под предлогом так называемой «санитарной вырубки» вырубаются и вывозятся деревья хорошего качества, не пострадавшие от каких-либо болезней или насекомых.

Заготовка древесины в Карпатах

globallookpress.com

© imago stock&people

Летом прошлого года по заказу Earthsight международная группа учёных-экологов, включая лесопатологов, провела масштабное исследование — было изучено 18 крупных лесозаготовительных участков в Закарпатье. Результаты оказались шокирующими: на 14 площадках для «санитарной вырубки» не было достаточных оснований.

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По оценкам британских экспертов, на долю нелегальной «санитарной вырубки» приходится от 38 до 44% общих объёмов производства леса на Украине.

Более того, даже в том случае, если древесина добывается и продаётся «законно» — то есть на аукционах, а не напрямую покупателю, — то и эти торги проходят крайне непрозрачно. Чаще всего в документах указывается заниженная цена на сырьё, в то время как на самом деле древесина реализуется гораздо дороже. Разница, утверждается в докладе, «идёт в карман частным предпринимателям».

В документе также отмечается, что часто торги проводят следующим образом: победитель аукциона получает не сырьё, а право самостоятельно провести лесозаготовку на оговорённом участке — как правило, в таком случае вырубается намного больше леса, чем предполагают условия продажи.

При этом закон сознательно нарушают и европейские потребители украинской древесины. Согласно регламенту ЕС, действующему с 2013 года, местным производителям запрещено приобретать незаконно полученное импортное сырьё. Тем не менее фабрики ЕС, например производители мебели, охотно поощряют «серые» поставки, закупая контрабандные пиломатериалы.

Производство мебели (Великобритания)

© Andrew Winning / Reuters

«Наше исследование показало, что в нелегальном экспорте участвуют крупные европейские покупатели», — говорится в исследовании Earthsight.

Так, в начале года украинские таможенники на границе с Румынией обнаружили предназначенные для продажи в Европу брёвна на сумму, превышающую $1 млн. Это сырьё местные лесохозяйственные предприятия задекларировали как топливную древесину.

В документе упоминается крупный скандал, разразившийся в апреле 2016 года. Тогда на украинско-венгерской границе была конфискована крупная партия брёвен из Закарпатья — 50 вагонов пиломатериалов, задекларированных как дрова, предназначались для венгерских и чешских покупателей, в том числе для целлюлозных заводов транснациональных корпораций Mondi (самый крупный в Европе производитель бумажной упаковки) и Lenzing (один из крупнейших в мире производителей вискозного волокна).

«Это уже скандал международного уровня. Британцы опубликовали отчёт о катастрофической незаконной вырубке лесов в Украине и о незаконной добыче янтаря. Из Украины в страны ЕС импортируется больше незаконной древесины, чем из любой другой страны мира, и больше, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии вместе взятых», — написал на своей странице в Facebook внефракционный депутат Верховной рады Борислав Берёза.

«Катастрофические последствия»

«Грузовики с ценными породами леса ездят здесь каждый день и ни от кого не скрываются. Их очень много. Полиция не реагирует, местные жители неплохо зарабатывают на нелегальной вырубке. Затем всё это спокойно завозится на таможню и едет в страны ЕС. Это очень прибыльный бизнес», — рассказал в беседе с RT житель города Старый Самбор (Львовская обл.) Иван Кульбида.

Власти страны и правоохранительные органы не могут остановить незаконную вырубку и экспорт, говорит RT источник в Закарпатской государственной администрации.

«У нелегалов фактически есть своя армия, причём вооружённая, новая техника и связи на таможне. Тех, кто пытается противостоять, запугивают. По-хорошему в украинские лесхозы надо вводить войска, но никто не хочет создавать «горячие точки» на карте страны», — говорит собеседник RT.

В середине июля 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о десяти обысках у работников лесхозов и нанесении убытков государству на сумму 6,5 млн грн ($247 тыс.), а происходящее назвал «экоцидом Карпат». С 1 ноября 2015 года был введён мораторий на экспорт необработанных лесоматериалов, а с 1 января 2017 года Верховная рада полностью запретила экспорт сосны. Однако губительная тенденция по уничтожению леса лишь набирает обороты.

Киевская область

© Valentyn Ogirenko / Reuters

Лесные массивы занимают примерно 17% территории Украины — 104 млн кв. м (шестое место в Европе), а запас древесины составляет 2,1 млрд куб. м. Около 40% всех зелёных насаждений находится на западе страны.

В лесной промышленности Украины, на которую приходится до 3,6% от ВВП страны, в общей сложности заняты 500 тыс. человек. Экспорт древесины ежегодно приносит в бюджет государства $1,7 млрд.

Дать точные оценки объёмам незаконной вырубки экологи затрудняются, однако, по данным Государственного агентства лесных ресурсов Украины за 2017 год, ежегодно от незаконной вырубки страна теряет около 2,2 млрд грн ($83,7 млн).

«Вырубка лесов приводит к катастрофическим последствиям — массовому затоплению местных сёл во время паводков. Но об этом никто не думает — ни местные власти, ни жители. Мы теряем национальное достояние. В ближайшие несколько лет ситуация будет только ухудшаться, поскольку никто не занимается восстановлением леса», — заявил в беседе с RT эколог, который работает на западе Украины.

В последние годы экономика Украины находится в кризисе, в стране растёт безработица, процветает коррупция и падает уровень жизни населения. А нелегальная вырубка приносит сверхприбыли тем, кто контролирует этот бизнес, говорит в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Пока нынешняя украинская элита будет у власти, будет функционировать и этот чёрный рынок. За последние несколько лет было сразу несколько случаев, когда депутаты «крышевали» нелегальный бизнес, связанный с добычей янтаря и вырубкой леса. Были даже заведены уголовные дела, но ни одного обвинительного приговора суда не было. Тем самым власть открыто демонстрирует, что покровительствует нелегалам», — считает эксперт.

В свою очередь, Борислав Берёза полагает, что отсутствие массовых общественных протестов говорит о том, что незаконная вырубка леса — не актуальная для украинцев проблема. По его словам, подобное «безразличие к коррупции и беззаконию порождает порочную систему, а безнаказанность порождает рецидивы».





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