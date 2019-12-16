«Ты настоящий патриот»: Зеленский поддержал Зозулю после скандала с оскорблениями — Новости политики

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Зеленский выступил со словами поддержки в адрес Романа Зозули.
Зеленский назвал Зозулю настоящим патриотом / REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал украинского футболиста Романа Зозулю, которого оскорбляли болельщики во время матча между командами «Райо Вальекано» и «Альбасете».
«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным», — написал президент.
«Мы с тобой! Жму руку!» — добавил он.
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Как известно, 15 декабря матч 20-го тура испанской Сегунды (вторая по престижности лига в Испании) между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был прерван после первого тайма. Фанаты «Райо» скандировали «Зозуля — е ***** и нацист» в адрес украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули. Второй тайм матча так и не начался, поскольку футболисты «Альбасете» отказались выходить на поле.
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