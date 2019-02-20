Туск сравнил Польшу с матерью, а Украину — с девушкой — Деловая столица

Президенту Евросовета Дональду Туску 20 февраля вручили диплом почетного доктора Львовского Национального университета им. Ивана Франко

Ученый совет университета единогласно проголосовал за присвоение Туска почетного титула 1 февраля, передает «ДС» со ссылкой на «Радио Свобода».

«Дональд Туск в новейшей истории Польши занимал дольше всего должность премьер-министра с 2007 по 2014 года и последовательно придерживался демократических принципов. Тема Украины стала одной из ключевых в должностном и политическом досье Дональда Туска в должности президента Совета ЕС. Именно благодаря ему украинский вопрос было и в повестке дня в Брюсселе», — отметил во время торжественного заседания ректор Львовского университета Владимир Мельник.

19 февраля Дональд Туск выступал на украинском языке в Верховной Раде Украины. 20 февраля во Львове он говорил на своем родном польском языке, объяснив, что во Львове собрались его друзья, которые поймут, потому позволил себе это.

«Для меня это важно, потому что мои слова направляю жителям Львова и Гданьска, украинцам и полякам. Я польский патриот и очень люблю Польшу, а также очень люблю Украину. И не вижу в этом никакого парадокса. Для меня лично, любить Польшу и Украину это как любить свою маму и влюбиться в девушку», — отметил в своей инаугурационной речи Дональд Туск.

Туск в своем выступлении призвал украинцев и поляков искать вещи, которые объединяют оба народа. Гданьск и Львов, переживших страшные страницы в ХХ веке, должны стать проводниками объединения поляков и украинцев.

Дональд Туск стал 33-м почетным доктором университета имени Ивана Франко во Львове. Ранее этого звания были удостоены Лина Костенко, Евгений Сверстюк, Иван Дзюба, экс-президент Польши Бронислав Комаровский, лауреат Нобелевской премии в 1981 году Роалд Хоффман.

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