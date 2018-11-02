Туск 8 ноября встретится с Порошенко

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Встреча состоится на полях съезда Европейской народной партии.

Дональд Туск / REUTERS

Президент Европейского Совета Дональд Туск 8 ноября встретится с президентом Украины Петром Порошенко в Хельсинки (Финляндия).

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского Совета.

В частности, в Хельсинки 7-8 ноября состоится съезд (конгресс) Европейской народной партии.

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Встреча Туска и Порошенко должна состояться в 12:30.

На официальном сайте партийного съезда ЕНП отмечается, что на этом мероприятии должны выбрать главного кандидата от партии на пост президента Европейской комиссии перед следующими европейскими выборами, которые начнутся выборами в Европейский парламент 23-26 мая 2019 года.

Претендентами от ЕНП на пост президента Еврокомиссии являются немецкий политик, председатель политической группы ЕНП в Европейском парламенте Манфред Вебер и бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб.

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