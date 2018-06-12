Турция запустила газопровод в обход РФ: что изменится для Украины

Газопровод TANAP, который был запущен в Турции 12 июня, позволит Украине получать газ через Болгарию и Румынию.

Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter, отметив, что данный проект имеет важное значение для энергетической безопасности как Украины, так и всей Европы.

«Украина полностью поддерживает этот проект TANAP. Это — энергетическая безопасность в том числе и для нашего государства — конкурентоспособность и диверсификация газовых поставок в Украину», — написал Порошенко.

«Теперь целый регион получит большую безопасность и лучшие энергетические перспективы. Ведь как мы видим в последние годы, РФ злоупотребляла энергетическими ресурсами — проект «Северный поток-2″ пример такого давления. TANAP — это энергетическая безопасность в том числе Европы», — подчеркнул президент.

Он выразил надежду, что в ближайшее время будут найдены возможности для привлечения природного газа из Каспийского моря в Украину.

Газопровод TANAP, который также называют «Южный газовый коридор», является одним из приоритетных для Европейского Союза проектов, который предусматривает транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские государства.

Газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», на первоначальном этапе рассматривается как основной источник для проектов «Южного газового коридора». Позже, как ожидается, к проекту могут быть подключены и другие источники.

Україна зможе отримувати газ з Транс-анатолійського газопроводу (TANAP) через Болгарію і Румунію. pic.twitter.com/Qt8sSz3BPU

— Петро Порошенко (@poroshenko) 12 червня 2018 р.

Відтепер цілий регіон отримає більшу безпеку та кращі енергетичні перспективи. Адже як ми бачимо протягом останніх років, РФ зловживала енергетичними ресурсами – проект «Північний потік-2» приклад такого тиску. TANAP – це енергетична безпека в тому числі Європи pic.twitter.com/I1HHlgYRZi

— Петро Порошенко (@poroshenko) 12 червня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Порошенко оценил влияние «Северного потока-2» на экономику Украины.





Источник