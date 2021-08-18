Турция угрожает расчленить Кипр: EADaily

Вице-президент Турции Фуат Октай призвал решить Кипрский конфликт по формуле «два государства для двух народов» , сообщает сегодня, 18 августа турецкая газета Daily Sabah.

Фуат Октай выступил в ходе пресс-конференции с премьер-министром Турецкой республики Северного Кипра Эрсаном Санером в Стамбуле. Вице-президент Турции заявил о приверженности Анкары к решению Кипрского конфликта, он сказал:

Однако эта позитивная позиция никогда не находила отклика у греков-киприотов в любой период.

Октай призвал международное сообщество пересмотреть поддержку греков-киприотов и поддержать предложение ТРСК, а затем пригрозил:

В противном случае это будет ещё больше поощрять администрацию киприотов-греков, которая отвергла план Аннана в 2004 году и получила членство в Европейском союзе, сохранив свою непримиримую позицию…Турция показала, что она полна решимости защищать свои права на собственном континентальном шельфе и права турок-киприотов, которые имеют равные права на острове Кипр. Эта решимость существует и сегодня.

Также вице-президент Турции поддержал открытие района Вароша. Премьер-министр ТРСК в свою очередь подтвердил решение Кипрского конфликта по формуле «два государства для двух народов». Санер также заявил:

Никто не может помешать нам проводить разведку газа в Восточном Средиземноморье, пока Турция поддерживает нас.

EADaily напоминает, что Кипрский конфликт является дополнительной преградой для полноправного членства Турции в Европейском союзе.