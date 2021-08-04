Турция продолжает геноцид населения Сирийского Курдистана: EADaily

Мужчина и трое его детей погибли в результате турецкой бомбардировки возле Айн-Иссы на северо-востоке Сирии в Рожаве (Сирийский Курдистан), сообщает сегодня, 4 августа курдское агентство Rudaw.

Трагедия произошла во вторник вечером. Сиаманд Али, пресс-секретарь «Отрядов народной самообороны» (YPG), входящих в Сирийские демократические силы, заявил, что отец и трое детей погибли в результате турецкой атаки на их дом в деревне аль-Сафавия. Сирийские демократические силы идентифицировали погибших. Ими оказались 54-летний Зидан Халаф аль-Исса и его дети: 12-летний Зияд и две дочери, Муна и Худа, чей возраст неизвестен. Другие члены семьи — мать и ещё одна дочь были ранены и доставлены в больницу в Ракке. Деревня аль-Сафавия подверглась вечером во вторник артиллерийскому обстрелу.

EADaily напоминает, что недавно Великобритания, союзник Турции, помогла сирийским курдам расширить тюрьму для боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его семейство уличались в ведении бизнеса с «Исламским государством». Эрдоган и турецкие исламисты внутри Турции ликвидируют антикурдскую систему, созданную Ататюрком, при этом они жестоко преследуют у себя в стране, в Сирии и Ираке курдов, не согласных с неоосманизмом и панисламизмом. Армин Лашет, лидер Христианско-демократического союза Германии осуждал турецкую оккупацию Сирийского Курдистана и выступал за поддержку сирийских и иракских курдов, в том числе в борьбе с «Исламским государством».