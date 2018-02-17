Турция применила отравляющие вещества в Африне: медик: EADaily

После применения вооруженными силами Турции отравляющих веществ при проведении боевых действий в сирийском Африне госпитализированы шесть человек. Как сообщает агентство САНА, все они отправлены в больницу с симптомами удушья.

Врач местной больницы Джоан Мохамад рассказал журналистам, что людей привезли из деревни Аранда. «Шесть человек поступили с симптомами удушья в результате применения турками снарядов с отравляющим газом», — заявил медик.

EADaily напоминает, что совместная операция турецких войск и исламистских в своей основе формирований так называемой «Свободной сирийской армии» (ССА) в регионе Африн на северо-западе Сирии продолжается четвёртую неделю. Стартовав 20 января, «антитеррористическая миссия» под наименованием «Оливковая ветвь» развивается в замедленном темпе. На отдельных участках фронта борьбы с курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG) турецко-исламистские силы продвинулись на глубину до 7 км. За без малого месяц боевых действий 25-тысячной группировке при воздушной поддержке, массированных артобстрелах и рейдах турецкого спецназа не удалось взять под контроль ни одного крупного населённого пункта Африна.

По данным на 15 февраля, потери убитыми среди военнослужащих ВС Турции превысили 30 человек. Речь идёт об официально признанных Анкарой потерях. Курды называют на порядок более внушительные цифры погибших турецких солдат и офицеров.





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