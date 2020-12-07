Турция предложила Израилю поделить воды Кипра на двоих

Через несколько лет дипломатического противостояния Турция предлагает Израилю нормализовать отношения и, по сути, поделить богатые на нефть и газ морские недра Кипра на двоих.

Ожидается, что на этой неделе бывший адмирал, а ныне доверенное лицо президента Турции Чихат Ячи опубликует на страницах израильского академического журнала Turkeyscope статью, в которой предложит Тель-Авиву заключить с Анкарой соглашение о разграничении морской экономической зоны, сообщает Israel Hayom. По данным издания, это уже второй сигнал от Турции, которая стремится наладить отношения с Израилем. Четыре месяца назад турецкие власти направили израильским коллегам предложение начать переговоры о делимитации. Из-за пандемии коронавируса процесс остановился. Хотя тайные переговоры между представителями израильской внешней разведки «Моссад» и турецких спецслужб якобы все-таки велись.



Бывший адмирал, а ныне доверенное лицо президента Турции Чихат Ячи. Иллюстрация: hurriyetdailynews.com.

Суть турецких предложений состоит в том, чтобы установить между Турцией и Израилем границу морской экономической зоны за счет Кипра. Похожее соглашение только за счет Греции Турция уже подписала ранее с ливийским правительством в Триполи, что вызвало возмущение не только Афин, но и Брюсселя, Каира и Тель-Авива. И автором идеи также был бывший турецкий адмирал.

В израильском случае Чихат Ячи предлагает путем перекраивания морских экономических зон передать Израилю кипрские блоки 8, 9, 11 и 12. На последнем из них находится открытое газовое месторождение «Афродита» с запасами в 100 млрд кубометров. Их оценивают в $ 9 млрд.

Турция пытается сыграть на том, что граница зон между Израилем и Кипром в районе месторождения по-прежнему является спорной, несмотря на все подписанные соглашения, замечает Israel Hayom. У Анкары тоже есть «претензии» к Кипру, и Турция предлагает таким образом Израилю произвести обмен интересами, заключив соглашение.

Также Чихат Ячи предлагает не строить дорогой газопровод EastMed в Грецию через Кипр, а подсоединиться для поставок газа в Европу к турецкой магистрали — более практичной и дешевой. Очевидно, речь идет о «Южном газовом коридоре» из Азербайджана, который проходит через Турцию.

Представитель правительства Израиля анонимно сообщил Israel Hayom, что власти приветствуют нормализацию отношений с Турцией, но предложение начинать отношения за счет Кипра — не рассматривается. «Кипр — союзник Израиля и морская граница между странами признана ООН и Евросоюзом», — объяснил высокопоставленный чиновник.

Израильское издание добавляет, что Греция и Кипр воспримут согласие Израиля на турецкое предложение агрессией, а налаживание отношений с арабскими странами снова окажется под вопросом.

Как сообщало EADaily , несмотря на протесты Евросоюза, Турция более года ведет сейсморазведочные и буровые работы в экономических зонах Греции и Кипра. Анкара не признает права островов на морскую экономическую зону и считает акваторию между Критом, Родосом и Кипром своей. Отчасти агрессивность Турции связана с тем, что в последние десять лет Израиль, Кипр и Египет открыли крупные запасы газа, а Турции посчастливилось лишь в этом году, в Черном море.

В ответ на агрессию Анкары Египет, Израиль, Греция, Кипр, Иордания и Италия организовали Газовый форум Восточного Средиземноморья (EMGF). В начале EMGF был площадкой для обсуждений, однако в сентябре превратился в полноценную структуру для обеспечения и продвижения экспорта газа из региона. Крупные запасы Египта, Израиля и Кипра планируют экспортировать как в виде СПГ, так и по еще непостроенному газопроводу из Израиля в Грецию.

Тем временем 11—12 декабря лидеры ЕС встретятся, чтобы обсудить санкции в отношении Турции, одним из главных инициаторов которых выступает Франция. По данным СМИ, любые предполагаемые меры будут направлены на ограничение турецкой разведки углеводородов и затронут, вероятно, сферы судоходства и энергетики, банковскую систему Турции. Также на карту поставлен план по расширению торговых преференций Анкары со стороны Евросоюза, её главного торгового партнёра, а также нынешний официальный статус Турции как кандидата на вступление в ЕС.

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