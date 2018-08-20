Турция пожаловалась на США в ВТО

19:2320.08.2018

(обновлено: 19:45 20.08.2018)

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Турция обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за двукратного увеличения американской стороной пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщается на сайте организации.

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«Турция обратилась с просьбой провести консультации в ВТО по поводу введения США дополнительных пошлин на импорт стали и продукции из алюминия», — отмечается в сообщении.

По мнению турецкой стороны, действия Вашингтона противоречат положениям Соглашения по защитным мерам и Генерального соглашения по тарифам и торговле.

Президент США Дональд Трамп 10 августа санкционировал двукратное повышение пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20 и 50 процентов соответственно. Подобное решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.

В ответ на это турецкий лидер Реджеп Эрдоган назвал решение главы Белого дома «ударом в спину» и объявил о начале бойкота электронике из США. Также Анкара увеличила пошлины на 22 вида американских товаров на общую сумму 533 миллиона долларов.

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Отношения двух стран

Ранее американский Минфин ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу из-за дела пастора Эндрю Брансона. Им запретили въезд в США, а их активы в стране заморозили.

Американского пастора удерживают в Турции с октября 2016 года. Его обвиняют в пособничестве организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, признанной в Турции террористической, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Брансон отрицает обвинения, называя их «постыдными и отвратительными».





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