Турция окружила Кипр буровыми судами — Новости политики, Новости Европы — EADaily

Турецкие буровые суда окружили Кипр. Второе, «Явуз», встало на точку бурения в 20 километрах от восточного побережья острова. Той его части, которую Турция считает зоной Северного Кипра. Эта часть острова была захвачена Турцией в 1974 году, и образованное на ней государство Северный Кипр признается только Анкарой. В то же время другое буровое судно «Фатих» с мая находится у западного побережья Кипра — в непосредственной экономической зоне страны. Таковы данные навигационного портала Marinetraffic.

Ранее Кипр объявлял о проведении с 1 по 10 июля военно-морских учений, которые охватывают в том числе спорные участки к востоку от острова. Поэтому вышедший в Средиземное море «Явуз» вынужден был на время остановиться у турецкого порта Тешке.

Тем не менее, это не остановило Анкару от поиска месторождений нефти и газа у берегов Кипра. Впрочем, как и реакция Евросоюза. Как сообщало EADaily, главы МИД стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции, связанный с незаконным бурением шельфа у побережья Кипра. Страны Евросоюза, согласно принятому документу, намерены ограничить финансовую помощь Турции, а также приостановить переговоры по заключению нового соглашения с Анкарой о воздушных перевозках. В случае если турецкая сторона продолжит незаконные работы на кипрском шельфе, страны ЕС обещают принять новые санкции.

Ситуация усугубляется тем, что в отличие от своих средиземноморских соседей Турция уже второе десятилетие терпит полное фиаско в поиске месторождений нефти и газа. Власти страны заявляли о том, что к 100-летию республики Турция станет энергонезависимой, но, несмотря на все усилия, этого пока не происходит. В 2000-х госкомпания TPAO как самостоятельно, так и совместно с бразильской Petrobras, американскими Exxon Mobil и Chevron, британской BP и нидерландско-британской Shell бурила разведочные скважины в Черном море. Однако ни один из проектов не завершился открытием месторождений нефти или газа. На сейсморазведку и «сухие» скважины потратили более $ 3 млрд. В результате Турция по-прежнему более чем на 99% зависит от импортного газа. Например, в 2016 году страна добыла 386 млн кубометров, а импортировала 46 млрд кубометров.

Тем временем в секторах соседей Турции в Средиземном море — израильском, кипрском и египетском — обнаружили крупные запасы газа. В Израиле за последние 10 лет открыли 2 крупных месторождения газа — «Тамар» и «Левиафан» — с общими запасами в 900 млрд кубометров, в Египте — «Зор» с 850 млрд кубометров, а в экономической зоне Кипра — «Афродиту» с 127 млрд кубометров и «Глоукус» с запасами до 227 млрд кубометров. При нынешнем потреблении их острову хватит более чем на 200 лет.





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