Турция обстреляла деревню в Иракском Курдистане: EADaily

Турция обстреляла деревню в Иракском Курдистане, сообщает сегодня, 15 сентября курдское агентство Rudaw.

Рано утром 15 сентября турецкая авиация разбомбила деревню Банка Саре, расположенную в районе Батифа в округе Заху провинции Духок. Об этом сообщил местный житель Рамазан Банки. По его словам внутри деревни упало несколько миномётных снарядов. Среди жителей, которые были напуганы обстрелом, пострадавших нет. Сообщается. что в результате обстрела был причинён материальный ущерб жилым домам и автомобилям жителей. Обстрел был осуществлён во время проведения операции против Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.

EADaily ранее сообщало о бомбардировке лагеря курдских беженцев в Иракском Курдистане, осуществлённом турецкой авиацией.