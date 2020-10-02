Турция начала готовить Азербайджан к беспилотной войне еще летом

В июне Азербайджан заявил о закупке турецких боевых беспилотников, а в августе в страну приезжал генерал, который создавал центр управления беспилотниками в Ливии. Летательные аппараты серьезно помогли трипольскому Правительству национального согласия отбросить силы маршала Халифы Хафтара от столицы страны. В новом наступлении Азербайджана на Нагорный Карабах ударные беспилотники также стали одной из самых главных угроз для непризнанной республики.

13 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр обороны страны Закир Гасанов встретились с военной делегацией из Турции. В Азербайджане подходили к концу совместные учения двух стран и глава страны принял высокопоставленных военных из Анкары, включая министра обороны Хулуси Акара.

Иллюстрация: mod.gov.az.

Пресс-служба Минобороны назвала поименно всех, кроме генерал-майора и генерального менеджера службы управления министерства обороны Турции Гекселя Кахья. Это, сравнивая текст информации и фотографию переговоров, заметили в Nagorno Karabakh Observer.

Иллюстрация: twitter.com.



Гексель Кахья справа. Иллюстрация: mod.gov.az.

Генерал известен тем, что прошлым летом войска ливийского маршала Хафтара захватили часть группы высокопоставленных турецких военных и в их распоряжении оказались паспортные данные на всю команду Минобороны Турции, приехавшую организовать работу армии Правительства национального согласия (ПНС).

Одним из захваченных офицеров оказался Гексель Кахья. Он возглавлял группу, которая создала в Ливии Глобальный центр безопасности и операций (GSOC), роль которого сводилась к управлению беспилотниками для поддержки войск ПНС.



Иллюстрация: almarsad.co.

Подробное расследование об этом с публикацией копий паспортных данных провело ливийское издание AlMarsad.



Иллюстрация: almarsad.co.«Турецкое правительство резко отреагировало на задержание граждан Турции в Ливии, но не раскрыло их данные», — написал тогда в Twitter директор Сети нордических исследований и мониторинга Абдулла Бозкурт. Он добавил: «Даже если сообщения об их захвате не соответствуют действительности, ясно, что они участвовали в военных и разведывательных операциях в Ливии и их паспортные данные заранее предоставляли ливийским властям».



Иллюстрация: twitter.com.

«Вместе с войсками Эрдоган послал в Ливию и турецкие беспилотники Bayraktar TB2. Они имеют меньший радиус полетов, чем Wing Loong, но Bayraktar также способен обнаруживать и уничтожать наземные цели, срывать подвоз обеспечения и атаковать авиабазы, которые до этого считались безопасными. Проправительственные силы могли теперь продвигаться с авиаподдержкой, а позиции врага заранее были известны командирам», — сообщал в мае 2019 года телеканал Aljazeera. Он отмечал, что эффект был драматическим для армии Хафтара. Проправительственные силы начали контрнаступление и отвоевали прибрежные города Сурман, Сабратах и Аль-Айялат вместе с приграничным Аль-Ассах. Операция сопровождалась повторяющимися атаками на авиабазу Аль-Ватия, которую армия Хафтара использовала как главную точку операций. «Авиабаза была в итоге захвачена 18 мая, что стало серьезным ударом для маршала, так как авиабаза была не только одним из штабов, но и важным логистическим хабом», — сообщала Aljazeera.

Всего с помощью беспилотников в Ливии совершили почти тысячу авиаударов и спецпосланник ООН в Ливии Гасан Саламе назвал события в стране — крупнейшей дроновой войной в мире.



Последствия после удара одного из турецких дронов в Ливии. Иллюстрация: almarsad.co.«Турецкие боевые беспилотники успешно изменили ситуацию в гражданской войне в Ливии в пользу стороны, которую поддерживает Турция, — сказал Aljazeera один из военных аналитиков. — Очевидно, что теперь и Азербайджан будет страстно желать турецкие дроны, чтобы изменить военный баланс на Южном Кавказе в свою пользу».

Азербайджан закупал беспилотники, например, у Израиля и ранее. Однако в июне этого года министр обороны Закир Гасанов рассказал азербайджанскому телевидению, сообщал TRTWorld, что азербайджанский парламент одобрил соглашение о финансовой помощи со стороны Турции и закупке на эти средства в том числе беспилотников. «Азербайджанский министр не уточнял, о каких системах идет речь, но источники в Турции заявили, что Азербайджан заинтересован в тактических Bayraktar TB2», — сообщало издание Defence News. Именно эти беспилотники наравне с израильскими дронами-камикадзе сейчас активно используются во время наступления азербайджанской армии в Нагорном Карабахе.



А так турецкие беспилотники «работают» уже в Нагорном Карабахе. Скриншот с видеозаписи Минобороны Азербайджана.

В августе же в Азербайджан приехал главный специалист Турции по организации центров управления беспилотниками — генерал-майор Гексель Кахья. Через полтора месяца началась, по сути, Третья Карабахская.

«Турецкие военные тренировали азербайджанских офицеров десятилетиями. В августе их вооруженные силы провели широкомасштабные учения в Азербайджане. Турция также третий по величине поставщик вооружений в страну после России и Израиля. Известно, что она продает Азербайджану беспилотники и ракетные установки, — рассказал агентству Associated Press директор German Marshall Fund в Анкаре Озгур Унлухисарчикли. — Вполне возможно, что Турция послала в страну и операторов беспилотников, чтобы помочь Азербайджану в нынешних сражениях».



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